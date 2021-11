Black Friday, prosincové výplaty a hlavně blížící se Vánoce. To jsou hlavní důvody, proč balíkáři aktuálně jedou naplno a pár týdnů se nezastaví. Ani pak ale nebudou mít pohodu. „Po Vánocích jsou výprodeje, potom už jsou akce na jarní sortiment, jede to pořád a jediný měsíc, kdy je relativně méně balíků, je srpen, kdy mají lidé dovolenou. Ale i v červenci objednávají, to vozíme právě věci na tu dovolenou,“ vysvětluje šéf firmy, zatímco za ním dopravníky přesouvají tisíce balíků. Za celou noc jsou to stovky tisíc zásilek.

Od večera k hale najíždí kamiony, ze kterých pracovníci vykládají balíčky. Tu je to třeba kamion plný krabic s nápisem Bushman, vedle Eurona Černý, jinde zase jedou balíčky s nápisem Sinsay. Každá taková zásilka stráví v hale dvě až tři minuty, než se po stovkách metrů na dopravnících a posuvných pásech dostane na bránu, ze které míří opět do kamionu. Ten ho už veze přímo k zákazníkovi, který udělal objednávku.

Zásilky po celou dobu sledují kamery. „Když chcete dohledat nějaký balík, zadáte jeho číslo a systém udělá film, jak projížděl centrem od vstupní po výstupní bránu,“ popisuje Včela. Občas se totiž stane, že se na lince objeví poškozený obal a pak je dobré zjistit, jestli tak už přijel.

Aktuálně veřejnost zajímá, dokdy je potřeba objednat vánoční dárky. „Doporučujeme nakupovat s předstihem,“ říká Včela a pokračuje: „U e-shopů před Vánoci trvá třeba tři, čtyři dny, než zboží dostanou k nám do přepravy. Nejzazší termín je objednat si v pátek 17. prosince, ať to e-shop přes víkend stihne zabalit, my to v pondělí dostaneme do dopravy a jsme schopní balík doručit na domácí adresu včetně druhého pokusu.“

Nová hala:



- má rozlohu 4 700 metrů čtverečních



- umožňuje navýšení kapacity o padesát procent



- její výstavba vyšla na dvanáct milionů Euro

Balíkovou přepravu široká veřejnost bere jako něco samozřejmého. Jako když po otočení kohoutkem teče voda. „Lidé jsou zvyklí, že kliknou myší a mají zásilku. Nedokážou si představit, co za tím je. Nepřemýšlí nad tím, že když si objednají dvě věci najednou, přijde jedna krabice. Když ale něco zapomenou a do e-shopu se za půl hodiny vrátí, už jsou ty krabice dvě,“ poukazuje Včela.

Podle něj jsou dokonce i lidé, kteří dělají soutěže e-shopů. „Vyberou si trenýrky, objednají si je na několika e-shopech a čekají, kdo jim to doveze první,“ popisuje praxi častou zejména před Vánoci ředitel balíkářů a pokračuje: „Přijedou tam kurýři, kteří musí dostat zaplaceno, a ten člověk nemá ani tolik slušnosti, aby objednávku stornoval. Vymlouvá se, že tam kurýr nebyl. Nakonec jsme už několikrát zjistili, že to ten člověk měl objednané třeba čtyřikrát.“

V nové hale, jejíž stavba začala letos v lednu a v „ostrém“ provozu je od konce září, funguje jen noční provoz. Je to logické – ve dne kurýři vyzvedávají balíky u e-shopů a doručují je zákazníkům. Třídit je potřeba mezi tím. „Spodní budova je kombinovaná, tam jedeme noční provoz plus depo pro region Vysočiny. Tam každé ráno startuje třicet, čtyřicet dodávek, odváží balíčky a nové vyzvedávají,“ popisuje Včela, jak hala funguje.

Ačkoliv se jedná o práci zejména pro muže, na depu jsou i ženy. A zhruba třicet procent jich i vozí zásilky. „Pořád se posílají menší a menší balíky, to už dáma unese,“ podotýká Včela. Celkem je v jihlavském třídicím centru zhruba dvě stě padesát lidí. „Když se někdo přijde ptát na práci, já se ho ptám, jestli ho baví jezdit v bazénu na tobogánu. Tady je to stejné – jedete, hrozně vás to baví, ale nedá se to zastavit. A nejednou je konec pracovní doby,“ usmívá se Včela.

Ačkoliv balíkářům začíná náročné období, neztrácí jejich šéf dobrou náladu. „U nás ve firmě říkáme, ať máte pod stromečkem hodně dárků a žádné balíčky,“ popřeje závěrem.