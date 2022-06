Spasou všechno: jahody, saláty, nevyhýbají se ani okrasným rostlinám. „Rok co rok s nimi bojuji. A přišel jsem na to, že se mi vyplácí na podzim zrýt co nejhlouběji záhony,“ svěřil se František Beneš z Havlíčkova Brodu. „Mráz zlikviduje vajíčka a mám pokoj, ale jen do doby, než mi zahrádku zaplaví ti od sousedů,“ posteskl si Beneš.