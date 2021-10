Jenomže když mu bylo půl roku, lékaři přišli na možné komplikace. Proto jej poslali na další vyšetření. Ta ukázala, že Vikymu chybí přemostění hemisfér. Pro rodinu od té chvíle začal kolotoč stresu a spousty nových událostí. „Někdy je to těžké. Ale snažíme se co nejvíce brát Vikyho jako rovnocenného,“ přiznává jeho matka Věra Vondrejsová.

Není to totiž jediná obtíž, se kterou musí Viky bojovat. „Sama ani pořádně nevím, jak se odborně říká všemu, co má,“ říká v mírné nadsázce.

Kromě chybějícího přemostění hemisfér musí nosit brýle, protože má oslabený zrak, celý den by měl být v plenkách kvůli inkontinenci, a aby toho nebylo málo, později se mu objevila i epilepsie. Viky tak potřebuje neustálou péči a dohled. Kromě něj se Vondrejsovi starají ještě o Vikyho devítiletou sestru. „Už od čtyř let hraje hokej. Takže pravidelně ráno ji vozíme na tréninky, odpoledne s ní často jezdíme na zápasy,“ objasňuje Vondrejsová. Ale nestěžuje si, díky spolupráci se prý dá všechno zvládat dobře.

Léčba, kterou Viky ke zlepšování svých trablů potřebuje, není vůbec jednoduchá. „Už se nám v minulosti povedlo jednu absolvovat. Teď bychom rádi vyrazili do další pražské kliniky, která s tímto pomáhá,“ říká Vondrejsová.

Nejčastější metodu, kterou Viky využívá, je takzvaná Vojtova metoda. S ní přišel český lékař Václav Vojta. „Je to nový aktivační systém centrálního nervového systému. Je založený na vrozených modelech, se kterými přicházíte na svět a které jsou provokovatelné u vás až do posledního dechu,“ vysvětluje sám Vojta.

Věra Vondrejsová se k Vojtově metodě staví specificky. „Víme, že je určitě užitečná, ale pro spoustu dětí je bolestivá a brečí při ní. Nicméně chápu, že se tomu asi nedá vyhnout. V pražských klinikách se snaží o komplexnější a méně bolestivé metody na rozvoj,“ podotýká.

Rodině se rozhodla pomoct havlíčkobrodská nadační iniciativa Show Your Help. Ta jim vybranými penězi chce na léčbu přispět. „Kluci nás oslovili sami, ale kvůli pandemii to nejdřív neklaplo. Teď už pro nás uspořádali benefiční nohejbal a i na jejich další akce nosí kasičku. Jsme jim neskutečně vděční,“ dodává Věra Vondrejsová.

Podle Ervína Hausvatera ze Show Your Help nebylo nad čím přemýšlet. „Rádi se Vikymu pokusíme pomoct. Víme, že léčba mu pomůže například ve zlepšení koordinace celého těla, nebo zvětšení svalů. Bylo by super, kdyby se Viky i díky tomu vrátil zase o trochu víc do normálního života," uzavírá.