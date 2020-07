V úterý chvíli před polednem jsem dorazila na část kurzu latiny pro ženy, které s tímto typem tancem začínají nebo jsou mírně pokročilé. „Nohy k sobě, vystrčit prsa, dlouhý krk,“ dává instrukce nadšeným tanečnicím lektorka Šárka Hesová.

Kolem dvacítky žen stojí v šatech, ale i legínách a sportovním tričku před zrcadlovou stěnou. Teď se věnují sestavě do jivu. „Pro tuto skupinu jsme si připravila podobnou choreografii jako pro pokročilé tanečnice, akorát s jednoduššími prvky. Holky jsou ale moc šikovné a jde jim to skvěle,“ pochvaluje si vicemistryně světa ve standardních tancích Hesová.

Zmíněné tanečnice, které se do Letní prázdninové školy tance přihlásily, mají letos na programu také sambu, rumbu, chachu, salsu a bachatu. „První hodina, kterou jsme měly, byla opravdu náročná, protože já jsem chodila akorát na párové taneční, takže člověk není úplně zvyklý. Byla to ale výzva. Dnešní lekce je trochu lehčí, protože jsme začátečnice a je nám to trochu přizpůsobené, takže takhle je to super,“ sdělila své dojmy těsně před koncem úterní lekce Kateřina Karlová, která se do Pelhřimova přijela věnovat tanci až od Plzně.

Letní prázdninová škola tance, kterou pořádá Taneční škola HES, slaví letos třicáté výročí. „Chtěli jsme udělat speciální workshopy v Hlušicích, kde jsme začínali. Plánovali jsme tam uspořádat výroční setkání Bboyingu, kam bychom pozvali i lidi, kteří s námi na letní školu jezdili. Tuto akci jsme ale museli kvůli pandemii přeložit na příští rok,“ řekl Jindřich Hes.

Příští týden se milovníci tance budou v Pelhřimově věnovat modernímu tanci a baletu, děti pak budou trénovat standart a latinu.

V neděli 26. července se letní škola tance přesune do Třeště. „Zatím nevíme, kolik tanečníků budeme v Třešti mít. Jak jsme neudělali kvůli Covidu včas propagaci, tak nám pořád chodí poměrně dost přihlášek. Účastníků kurzu, kteří chtějí i ubytování, máme teď zhruba 130, takže tam už budeme muset přihlašování uzavřít. Jinak místní se ale ještě mohou hlásit,“ informoval Hes.

Tam čeká zkušené tanečníky, ale i začátečníky standardní tanec a párový tanec dospělých, ale i karibské techniky, a to salsa, bachata a brazilský zouk.