Promítání filmů přímo pod širým nebem si letos mohou zájemci užívat hned na několika místech. Letní kino v Zahradě muzea na Dolním náměstí v Humpolci láká na velkoplošnou projekci. „Snažili jsme se udělat opravdové letní kino, takže letos máme plátno velké devět krát pět metrů,“ sdělila Marcela Kubíčková, ředitelka Turistického informačního centra v Humpolci.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Kromě klasických filmů nabídne humpolecké letní kino letos novinku. Představení Kaleidoskop divadla La Putyka a akrobatické představení Vzduchem souboru Losers Cirque Company. „Hlavní gró spočívá v tom, že tato představení jsou streamovaná. Herci si zajedou někam do továrny nebo do lomu, a tam to představení hrají. Nápad udělat to takovým způsobem vznikl v koronavirové době, kdy divadla nemohla hrát,“ řekla Kubíčková.