V Pelhřimově se zlepší péče o nemocné děti. Místní nemocnice totiž od září otevře novou Ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Fungovat začne od 11. září.

Foto: Nemocnice Pelhřimov

Nová ambulance bude prioritně sloužit rodinám s trvalým pobytem v pelhřimovském okrese. „Díky nové službě se zvýší kapacita péče o dětské pacienty v regionu Pelhřimovska,“ řekl Jan Mlčák, ředitel Nemocnice Pelhřimov.

Nový dětský obvod v Pelhřimově se bude specializovat na péči o děti do 15 let. Ambulance přijme až tisíc pacientů, a to nově narozené děti a děti bez stávajícího praktického lékaře. „Registrace do nové ordinace bude podmíněna právě i tím, zda má dítě v současné době praktického lékaře či nikoliv,” dodal Stanislav Houštěk, primář Dětského oddělení Nemocnice Pelhřimov.

Registrace do nového obvodu pro děti a mládež bude spuštěna 1. srpna a potrvá do 31. srpna. Bude možná pomocí e-mailu: pldd@nempe.cz.

Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost bude sídlit v 1. nadzemním podlaží Pavilonu péče o rodinu.