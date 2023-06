Co je s lékárnou na Dolním náměstí v Humpolci na Pelhřimovsku? Je zrušená? To dělá starost některým obyvatelům Humpolce, kteří lékárnu často navštěvovali.

Lékárna na Dolní náměstí v Humpolci. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Mnozí se obrátili s žádostí o pomoc na Deník. Například Jarmila Neomytková. „Jsem ročník 1945 a mám za sebou několik operací. Mým velkým přáním je, aby zase fungovala lékárna na Dolním náměstí v Humpolci,“ postěžovala si pacientka Deníku.

Jak dodala, trpí po operacích bolestmi. Lékař jí posílá recepty na mobil. „Já pak musím jít pro léky až do lékárny u Lidlu, případně do parku, kde je další lékárna,“ dodala s tím, že takových pacientů jako je ona, je v Humpolci víc. Hlavně těch, co bydlí na sídlišti Na Rybníčku.

Starost o osud lékárny má také Josef Maršík. „Chodím o francouzských holích a delší cesta mi dělá problémy,“ zmínil senior.

Lékárna na Dolním náměstí má název U Bílého anděla, je soukromá, jako majitel je uvedený magistr Miroslav Štěcha. Deník majitele kontaktoval, ale telefonní číslo již neexistuje a na mail nikdo nereagoval. Proto se Deník rozhodl zjistit situaci přímo na místě. Lékárna na Dolním náměstí je skutečně zavřená, na vstupních dveřích visí cedule, že zavřená bude jen po dobu rekonstrukce. Že je lékárna nedostupná jen dočasně, si myslí i Luboš Fiala, který poblíž bydlí. „Ta lékárna je soukromá, co jsem slyšel, prý ji má teď jiný majitel, takže časem otevřou, ale nic bližšího nevím. Jinak lékáren je v Humpolci dost,“ řekl Deníku.