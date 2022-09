Nájemník, který zde působil asi dva roky, odešel do důchodu. Nástupci se na jeho místo nehrnou. „Mladí jezdí do větších měst za prací, tak si léky snadno obstarají, případně i pro své rodiče. Co ale mají dělat ti starší, často špatně pohybliví, kteří mají rodiny daleko? Lékárna je tady rozhodně potřeba,“ myslí si Pavel Zadražil z Horní Cerekve.