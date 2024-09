Nádraží Humpolec je pětadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování. „Veřejnosti bude Legiovlak v Humpolci přístupný zdarma od úterý 24. do neděle 29. září. Ve všední dny bude mít otevřeno od osmi do osmnácti hodin. O víkendu pak bude přístupný od devíti do devatenácti hodin. Komentované prohlídky pro veřejnost budou ve všední dny od čtrnácti hodin, o víkendech pak každou celou hodinu. Školy si mohou komentovanou prohlídku objednat, “ informovala Československá obec legionářská na svých stránkách.

Legiovlak Skládá se ze čtrnácti zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se deseti tisíce československých legionářů přepravily v letech 1918-1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií. Zdroj: Československá obec legionářská