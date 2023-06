Velkou trpělivost musejí mít až do podzimu řidiči v Humpolci. „Ve dvou ulicích Pražská a na Kasárnách probíhá aktuálně rekonstrukce vodovodu a kanalizace,“ informoval městský úřad. Na řidiče tak čekají objížďky.

Řidiči nákladních aut nad 7,5 tuny musejí opravované ulice objet i přes sousední Havlíčkobrodsko. Ilustrační foto: | Foto: Deník / Zuzana Musilová

Objížďka pro osobní auta měří přes kilometr. Vede třemi Humpoleckými ulicemi. Daleko horší to mají řidiči nákladních aut nad 7,5 tuny. Ti musejí kvůli rekonstrukci kanalizace v Humpolci cestovat přes Věž na Havlíčkobrodsku do Světlé nad Sázavou, Kejžlice a Čejova a poté zpět do Humpolce. Součástí stavebních prací je i oprava povrchů obou ulic. Na náročnou investiční akci se Humpolec připravoval dva roky. Uzavírka obou ulic trvá do 31. října.