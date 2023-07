„Pocházím od Opavy, ze Sudet. Do Pelhřimova jsem se přestěhovala za bývalým manželem. Po mateřské dovolené jsem řešila, co budu dělat. S tatínkem důchodcem jsme založili firmu, přestěhoval se za mnou. Pozemky tady na okraji Pelhřimova se podařilo získat v restituci jako náhradu za pozemky u Opavy. Já jsem povoláním zahradnice, tatínek byl lesník,“ vrací se do začátků svého podnikání Hana Neckářová.

Je letní odpoledne a já mířím do javorové aleje na okraji Pelhřimova. Jedu na květinovou farmu, kde pěstují řezané květiny, jedlé květy nebo třeba bylinky do čajových směsí. Vedle zahradnických služeb tu nabízejí také občasné akce pro veřejnost a aktivity pro děti.

Zdroj: Zuzana Musilová

Dnes se Hana Neckářová práci v ekozemědělství věnuje společně se svými dětmi. Na farmě si zakládají si na tom, že používají ekologická hnojiva a šetrné postupy pěstování, využívají přírodní zdroje energie - třeba starý solární systém zvaný Trombeho stěna.

Neckářovi nejprve začali s pěstováním a zpracováním bylinek do čajových směsí pro českou firmu, potom přibyly sezonní řezané květiny a jedlé květy. „Pěstujeme je v souladu s přírodou. Co nám příroda v určitou roční dobu dá, to prodáváme. Zkrátili jsme cestu od pěstitele k zákazníkovi, květiny za sebou nemají zdlouhavou přepravu a skladování. Vycházejí i trochu levněji než ty dovážené,“ vysvětluje zkušená zahradnice. A tak v javorové aleji najdete na jaře tulipány, na začátku léta pryskyřníky a sasanky, v létě letničky a nakonec podzimní květiny, třeba astry a jiřiny.

Salám Vysočina, hladoví kapři a muzeum železnice. Poznejte obec na Vysočině

Květinové farmy nyní zažívají boom po celé republice. „Jde nejen o módu, ale i o zdraví a prospěšnost. Úplně stejně totiž dokážou potěšit regionální květiny jako ty, které cestují přes půl světa, což mi navíc přijde jako plýtvání přírodními zdroji. I já se cítím líp, když nabízíme něco lokálního, něco, co neubližuje svému okolí,“ dodává k tomu Hana Neckářová.

Trendem poslední doby jsou i jedlé květy. Jak mi ukazuje zahradnice z pelhřimovské květinové farmy, jsou to na první pohled úplně obyčejné květiny. Violky, begonie, voskovky, chrpy, karafiáty, afrikány, muškáty, šeřík, brutnáky a mnoho dalších. „Začali jsme s tím před zhruba třemi lety. Jedlé květy dodáváme místním cukrářům a cateringovým společnostem, dřív jsme je dováželi i do Prahy. Jsou od semínka pěstované za tímto účelem, nepoznaly chemii,“ říká Hana Neckářová.

Větrné elektrárny u Počátek? Rozhodne zřejmě referendum

Své zkušenosti a poznatky z ekologického zemědělství a života v souladu s přírodou Neckářovi předávají dál. Sem tam uspořádají akci pro veřejnost. Nebo vymýšlejí nejrůznější aktivity pro děti. „Ukazujeme přírodě blízké a obyčejné věci, se kterými se u nás děti z paneláku můžou seznámit. Máme stádo ovcí, dozvědí se u nás o starém postupu zpracování ovčího rouna, jako je přírodní barvení a plstění. Děti si vše vyzkoušejí a uvědomí si, jak dlouhá je cesta k vlněnému svetru,“ popisuje jednu z aktivit pro děti Hana Neckářová.

Masaryk menší než sirka: pelhřimovské muzeum ukazuje nové rekordy

Práce na květinové farmě téměř nikdy nekončí. Odpočívat majitelé mohou několik týdnů v zimě a chvíli v létě. Jinak se nezastaví. Paleta jejich činností je navíc velmi pestrá. Vedle pěstování květin, zpracování bylinek a úprav zeleně se totiž zabývají ještě sečením chráněných luk s výskytem vzácných rostlin a živočichů.

I tak mě zajímá, jestli nechystají nějakou novinku. „Nápadů by bylo plno. Moje práce mě stále baví, ale už jsem přece jen starší. Líbilo by se mi, kdybychom se pustili do zpracování bylin, třeba do výroby krémů a mastí. To je ale dlouhá a složitá cesta, zatím zůstává jen u nápadu,“ uzavírá pelhřimovská zahradnice.