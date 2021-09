Zkvalitnění vyšetření nosu, uší i krku se už brzy dočkají pacienti v pelhřimovské nemocnici. Díky novému přístroji, který nemocnice koupí. Nahradí zařízení, které je v provozu už déle než patnáct let.

Hlavní lůžková budova Nemocnice Pelhřimov. | Foto: Deník/Jiří Jíra

Nový přístroj umožní například lepší regulaci tlaků při proplachování zalehlých uší nebo kvalitnější vyšetření díky osvětlení LED technologií. „Speciální vyšetření sluchu podstupuji pravidelně dvakrát do roka. Spoléhám na to, že s novým přístrojem to bude i o něco příjemnější,“ řekla Anna Jásová z Lukavce.