Zkrátka nepřijdou ani nejmenší. Děti budou moci využít lanovku, která vznikne přímo pro ně. „Pracovat bychom na tom chtěli už od září. Prvně bychom chtěli začít s rozšiřováním sjezdovky. Zvětšit by se měla o deset metrů směrem od vleku. Dětský vlek povede do třetiny svahu. Přibližně tam, kde je chata,“ přiblížil provozovatel skiareálu Křemešník Petr Vaněk s tím, že to pomůže obsluze lyžařské školičky.

U Kamenice nad Lipou bude protihluková stěna. Místní se v klidu vyspí

Kůrovec poškodil lesy na Křemešníku



* Poškozené stromy nahradí širší sjezdovka

* Práce začnou ještě letos a potrvají dva roky

* Přibude také dětská lanovka

* Projekt vyjde na statisíce

Terénní úpravy by zároveň mohly vyhovovat lidem, kteří preferují carvingovému lyžování. „Úpravy terénu proto budou lineárnější. Carving je dneska moderní. Chceme se tomu trochu přizpůsobit. Naposledy se totiž areál dočkal výraznějších úprav před dvanácti lety. Bude to největší úprava od té doby,“ uvedl Vaněk.

Pozemky v okolí Křemešníku patří městu Pelhřimov. „Chceme je upravit primárně kvůli stavu, ve kterém jsou. Může za to kůrovec a polom. Využijeme tedy situace, aby sjezdovka byla kvalitnější a pro lyžaře také bezpečnější,“ řekl Deníku místostarosta města Josef Koch. Ještě je nutné doladit legislativu. „Je potřeba ještě provést vynětí pozemků z lesního fondu. První fyzické práce by ale měly být hotové do zimy. Cenově by se to podle prvních odhadů mělo pohybovat ve statisících,“ předeslal Koch.

Smrtelná nehoda na Pelhřimovsku: řidič narazil do stromu, nebyl připoutaný

Kůrovec na Křemešníku řádí přes pět let. Vykácení stromů není nejlepší řešení podle ředitele městské správy lesů Pelhřimov Martina Kodeše. „Z krátkodobého hlediska to úplně přínosné není. Zmizely totiž porosty. Les přitom vždycky do nějaké míry slouží ke stabilizaci krajiny. Zároveň jde o přirozenou klimatizaci. Každopádně sjezdovka na Křemešníku už má dlouhou historii,“ popsal ředitel. Dodal zároveň, že jiný způsob boje proti kůrovci neexistuje.

Kodeš není ani úplně nadšený z rychlé proměny druhové skladby lesů. „Cena za to je příliš vysoká. Ke změně dojde rychle. Ale je dobře, že smrk už tam není v takovém podílu jako v minulosti a že les bude spíše smíšený. Jen listnáče budou muset ještě vyrůst. Pro krajinu by každopádně bylo lepší, kdyby proces proběhl pomaleji, ne takhle naráz,“ upozornil Kodeš.