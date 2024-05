Každá koruna dobrá. Přispět na dobrou věc mohou návštěvníci i obyvatelé Pelhřimova. Spolek pro ochranu přírody Pelhřimovska vyhlásil před měsícem sbírku na hnízdní budky pro puštíka obecného, naši nejznámější sovu.

Sbírka na hnízdní budky pro puštíka obecného v Pelhřimově | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Jak vysvětlil Deníku za ochránce přírody Petr Marek, kvůli kůrovci a kácení stromů přišel puštík o svoje oblíbené dutinové stromy, kde hnízdil, někde o celý les. Proto potřebuje nové místo k přebývání. „Jsou to speciální budky zavěšené na strom bez použití hřebíků,“ upřesnil Marek. Ekologové chtějí budky umístit do lesů kolem sto dvaceti obcí pelhřimovského okresu. A to do každého obecního lesa aspoň dvě. Budky jsou ale drahé, jedna přijde na víc než tisíc pět set korun. „Pět jsme jich už pověsili kolem Pelhřimova,“ dodal Marek. Přispět na koupi budky mohou jak návštěvníci Pelhřimova do pokladničky před budovou Expozice přírody v muzeu na Masarykově náměstí v Pelhřimově, tak i na dárcovském portálu Donio.