Chodit do kroužku se zvláštním testováním, je nesmysl, prohlásila Veronika Vošická z Havlíčkova Brodu. Prázdniny ještě neskončily, ale Domy dětí a mládeže již nyní nabízejí přehlídku aktivit. O kroužky je zatím zájem, byť účast na nich je stejně přísná jako ve škole. Bez testu na covid ani ránu.

Podmínky návštěv kroužků budou pro děti v covidové době přísné. Domy dětí se bojí že to hodně zájemců odradí. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Z testů a všeho kolem má obavy například Luboš Straka ředitel Active Střediska volného času Žďár nad Sázavou. „Do kroužků se u nás děti mohou hlásit od září. Co se týče hygienických opatření, tam nemáme jasno. Některé naše kroužky máme ve školách. Nevíme jestli nás tam pustí a za jakých podmínek. Děti budou testované na covid už ve školách. Tak by do kroužků mohly chodit bez problémů,“ poznamenal. Jak dodal, čeká ředitele středisek volného času co nejdřív velká porada, kde by se měli základní podmínky dozvědět.