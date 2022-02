Ta je v tomto odvětví jako zaměstnankyně již přes šest let. Přesto byla a pomáhala i při rozjezdu sociální služby LADA Pacov. „Měla jsem předtím normální povolání. Pracovala jsem v kožedělném průmyslu. Ale do LADY jsem chodila pomáhat, na různé akce sportovní, kulturní a jiné bavilo mne to a bylo to potřeba.

Dobro kolem sebe šíří už od dětských let. „Už jako malá pomáhala s chodem domácnosti. Maminka byla těžce nemocná a na nás samotná, a to měla na starosti uživit nás čtyři dcery. Kdokoliv jí řekl o pomoc, tak neváhala a šla, klidně i v noci. Je to takový náš rodinný poklad,“ nešetří slovy chvály její sestra Jana Moravcová.

Jak stěžejní její přínos pro vznik LADY byl, blíže líčí právě výše zmíněná Jana Moravcová, předsedkyně této sociální služby. „Mám těžce postiženou dcerku Ladu, po které nese tato služba jméno a nebýt Evy, která se mnou jezdila a dcerku pohlídala a doprovázela, mnoho by možná snad ani nebylo. Jsem moc šťastná, že tuto cenu dostala. Neznám obětavějšího člověka a jsem hrdá, že to je má sestra,“ dodává.

Ona sama pomáhá různě. „Rozhodli jsme se v LADĚ pomáhat potřebným potravinovou bankou, to je dobrovolné po pracovní době a tak tam pomáhám třeba s rozvozem a když byla tvrdá doba v covidu, chodila jsem starým lidem, anebo kolegům v karanténě nakupovat, umýt okna apod. pokud neměli nikoho jiného. No a samozřejmě v centru je to různé, každý tam děláme, co je zapotřebí. Já pracuji v Centru denních služeb a zároveň v terénu jako osobní asistentka,“ líčí.

Není tak divu, že zaujala i pětičlennou porotu, která letošního držitele vybírala. „Sešlo se nám pět nominací. Na paní Jandové se shodla drtivá většina,“ prozrazuje koordinátorka Dobrovolnického centra v regionu Pelhřimov Hana Marková.

Paní Jandová se rozhodla si cenu ani nenechávat doma. „Myslím si, že je to ocenění nás všech z LADY. Děláme tam práci jedna jak druhá, a i dost věcí navíc. Přijde mi, že když člověk pomáhá, žádnou cenu od toho nečeká, protože by to mělo být vcelku samozřejmé,“ říká a dodává: „V centru teď máme takovou vitrínku s cenami, skoro síň slávy (směje se, pozn. redakce), kde je jak moje Křesadlo, které jsem sem umístila, tak i dvě ceny Ď, které dostala Jana Moravcová,“ uzavírá.

Křesadlo je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, anebo naopak – cena pro neobyčejné lidi, kteří dělají obyčejné věci. Stojí za ní dobrovolnická centra FOKUSu Vysočina, a ta ji začala předávat v roce 2002, aby podpořila své dobrovolníky a zviditelnila dobrovolnictví jako takové. Náhodný není ani motiv křesadla, měl by totiž symbolizovat vykřesanou jiskru lidství.