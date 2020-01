Krajský úřad Kraje Vysočina by měl aktualizované podmínky, za nichž bude případnému zájemci zámek prodán, zveřejnit v nadcházejících dnech. „Kraj Vysočina má nyní k dispozici aktualizovaný znalecký posudek, do konce ledna projedná rada Kraje Vysočina novou výzvu k prodeji, aktualizovanou cenu budeme komunikovat až po jejím projednání,“ uvedl náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Areál je prázdný od roku 2014. Do té doby v něm sídlil ústav sociální péče pro mentálně postižené, jehož zřizovatelem byl rovněž Kraj Vysočina.

Pokud dojde ke snížení prodejní ceny, půjde už o čtvrtou slevu. Nejdřív byl zámek nabízen za dvanáct milionů. Ve druhém kole šla nabídka o jeden milion dolů. Ani za jedenáct milionů se zájemce nenašel, v loňské třetí výzvě chtěl kraj za opuštěný a systematicky neudržovaný objekt 8,6 milionu korun.

Už od roku 2014, kdy zde skončil provoz, usiluje o převod zámku do svého vlastnictví obec Těchobuz.

Také starosta Těchobuze Pavel Hájek má k dispozici aktualizovaný posudek, který bude klíčovým podkladem pro připravované rozhodnutí krajských politiků. „Z posudku je zřejmé, že opuštěná a dlouhodobě neudržovaná nemovitost dál ztrácí na ceně. Kolik ale nyní bude kraj za zámek chtít, to nevím,“ poznamenal Pavel Hájek.

Jasno má ale o postoji obce, tématem se zabývalo i poslední jednání zastupitelstva Těchobuze. „Platí, že jsme připraveni převzít zámek bezplatně nebo za symbolickou cenu. Žádost o bezplatný převod majetku kraje na obec jsme podávali už v roce 2014, v současnosti připravujeme aktualizaci této žádosti,“ naznačil další kroky obce starosta Pavel Hájek.

Podle informace z krajského úřadu připraví Kraj Vysočina prodej dosavadním postupem zřejmě naposledy. „Obvykle je nemovitost v nabídce tři měsíce, předpokládám, že takto ji budeme nabízet naposledy,“ uvedl náměstek vysočinského hejtmana Martin Kukla.

Pokud by zámek obec získala, peníze na rekonstrukci by zřejmě získávala z vypsaných dotací. Část nemovitosti by pak využila na rozšíření Galerie Bernarda Bolzana, jenž od roku 2007 sídlí v sousední bývalé sýpce, která byla součástí hospodářských objektů náležících k panství. „V další části zámku bychom vybudovali byty s pečovatelskou službou. Počítáme, že by tam mohlo být deset takovýchto bytů,“ řekl už dříve starosta Těchobuze.

K zámku patří čtyřhektarový park, který už obec využívá. Park není součástí nabídky na prodej samotného zámku, na jeho bezplatném převodu z vlastnictví Kraje Vysočina do majetku obce jsou už obě strany předběžně dohodnuty. „Pokud by se nám podařilo získat podle našich představ i vlastní zámek, převáděli bychom nemovitosti společně,“ dodal před půl rokem Pavel Hájek.