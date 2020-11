Krabice od bot udělají dětem veselejší Vánoce na pěti místech Vysočiny

Děti mají pokaždé velkou radost, a tudíž i nádherné Vánoce, usmívá se maminka Petra Vávrová z Přibyslavi. Díky projektu Krabice od bot mají totiž Vávrovi Vánoce o trochu veselejší. „Pro mě jako matku více dětí, co si ledasco nemůže dovolit, je to úžasné. Vnímám to jako velkou pomoc. A vděčná nejsem jenom já, ale i děti,“ pochvaluje si projekt Petra Vávrová.

Akce Krabice od bot. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Diakonie ČCE Vsetín