/FOTO, VIDEO/ Nebývá zvykem, aby se dívka postavila ke kovadlině, vzala do ruky kladivo, bušila do železa a krotila oheň. Jiřina Strnadová, dnes už vyučená kovářka, je výjimka.

Na soutěži kovářů o víkendu na Lipnici se samozřejmě další dívky objevily, ale jen v roli asistentů. Kovářka Jiřina má na tuto profesi papír a mužským protějškům se vyrovná. Vyučila se v Praze na Zlíchově v Hlubočepích. „Chtěla jsem vždy pracovat rukama. Rodiče se s tím smířili. Řekla jsem jim, že někde v kanceláři určitě nikdy nikdy sedět nechci a nebudu,“ říká rázně. Drobná štíhlá dívka od začátku věděla, co chce. Rodiče to prý schválili bez mrknutí oka.

Ve třídě plné kluků byla jediná, jako růže mezi trním a neměla s tím nikdy problém. „Nevím o žádné další dívce, která by se v té době jako já učila na kovářku. Klukům to určitě nevadilo. Nikdo se mi nesmál, ani mě neshazoval a neříkal, že holka na tuhle profesi nemá,“ vzpomíná na studijní roky.

Dnes devatenáctiletá kovářka neměla problém ani s učiteli. „Vždycky se ke mně chovali hezky. Chápali, že přece jen mi chybí chlapská síla a manipulaci s těžkým železem po mě nechtěli,“ říká, zatím co buší do železného plátu. Za chvíli se s plátu stává oblouk a nakonec to bude jedna polovina koule. Zadání kovářské soutěže zní, světlo a stín. Jiřina Strnadová má jasnou představu. Světlo a stín je slunce a měsíc, motýl a můra. Zajímavé je, že nikdo z jejích blízkých kovářem nebyl. Ale mezi svými dávnými předky by Jiřina nějaké stopy našla.

Jakou má žena v kovářském řemesle budoucnost? Podle Jiřiny ne moc šťastnou. „Je to dřina, trpí klouby a záda. Celý život kovářkou nebudu, to vím jistě. Tak jsem si podala ještě přihlášku na vysokou školu zemědělskou. Abych měla i druhou profesi a myslím, že kovařina a zemědělství jde dohromady,“ dodává.