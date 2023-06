Více peněz dají lidé za návštěvu koupaliště Žabák v Humpolci. Poprvé otevřelo v druhé polovině června. Návštěvníci si za vstup připlatí v průměru až o patnáct procent víc. Důvodem je podle vedoucího pracovníka Jana Vaněčka navýšení nákladů na provoz. „Musíme platit více hlavně za energie a mzdy zaměstnanců,” uvedl Vaněček. Zdražilo jak vstupné, tak jídlo a pití v bufetu.

Koupaliště Žabák v Humpolci. | Foto: Deník / Jiří Jíra

Za celodenní lístek zaplatí dospělý sto korun, což je o dvacet více než minulou sezonu. Děti do osmnácti let a důchodci mají vstupné za pětasedmdesát korun, cena je pro ně oproti minulému roku vyšší o patnáct korun. Děti do 110 centimetrů mají vstup tradičně zdarma.

Lidé si také připlatí za občerstvení. To podle provozovatele bufetu zdražilo v průměru o deset procent. I tady jsou důvodem vyšší náklady.

Některým lidem zdražení nevadí. Například Anna Kratochvílová si myslí, že zdražování přijít muselo. „Tohle koupaliště je v porovnání s některými jinými stále levné. A myslím si, že cena sto korun za celodenní lístek je na dnešní dobu opravdu směšná,” řekla pravidelná návštěvnice. Podobný názor má také na jídlo, i když dodává, že to si na koupaliště většinou bere vlastní.

Součástí koupaliště jsou dva tenisové kurty, které si návštěvníci mohou na hodinu pronajmout za 120 korun na hodinu, nebo volejbalové hřiště s cenou pronájmu 180 korun na hodinu. Za minigolf lidé zaplatí šedesát korun. Také tyto položky zdražily od loňska přibližně o deset procent.

Koupaliště Žabák:



celodenní vstupné:

dospělí: 100 Kč

děti do 18 let, důchodci: 75 Kč

děti do 110 centimetrů: zdarma



hranolky: 50 Kč

párek v rohlíku: 35 Kč

kofola velká: 40 Kč

pivo: 45 Kč

Kapacita koupaliště je 550 návštěvníků a podle Vaněčka bývá naplněna v průměru přibližně do poloviny. „Nechodí nám sem jenom lidé z Humpolce, ale z celého regionu. Většinou platí, že čím hezčí počasí, tím více návštěvníků máme," tvrdí vedoucí Vaněček.

Na Havlíčkobrodsku jsou v létě v provozu koupaliště v Havlíčkově Brodě a Přibyslavi. Ceny vstupného se tam nemění. V Havlíčkově Brodě stojí celodenní vstup pro dospělého a dítě nad patnáct let pětadevadesát korun. Děti o výšce do 110 centimetrů neplatí nic.

Na stejné úrovni jako loni nechávají ceny vstupného i v Přibyslavi. „Žádné zdražování letos nebude,“ vzkázal návštěvníkům starosta Martin Kamarád. Dospělí mají vstup za osmdesát korun. Večerní koupání od pěti do sedmi hodin je pro dospělého za dvacet korun.

Ingrid Černá z Přibyslavi chodí v létě na koupaliště snad každý den. „Vyhovuje mi prostředí, čistota, služby. Není tady takový nával a hlavně jsou tady stromy a zeleň, kde si můžete ve stínu odpočinout,“ řekla Deníku.

MAREK BERČÍK, ŠTĚPÁNKA SAADOUNI