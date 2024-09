Mnoho koupališť na Vysočině i během prvního zářijového týdne zůstává v provozu. Jedním z nich jsou i venkovní část Aquaparku Vodní ráj v Jihlavě. „Zveme vás na jednu z posledních příležitostí užít si venkovní bazény,“ upozornili správci koupaliště na sociálních sítích.

Venkovní část koupaliště bude otevřena do neděle 8. září. „Od pondělí 2. září bude provoz venkovní části od deseti dopoledne do sedmi večer. V pátek 6. září bude venkovní část uzavřena z důvodu konání akce,“ informoval Deník Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které Vodní ráj provozují.

I v Lukách nad Jihlavou je koupaliště stále v provozu. „Každý rok míváme otevřeno i v září, většinou to hodně záleží na počasí. Letos to vypadá, že bychom mohli mít otevřeno i do 14. září, protože je tepleji,“ vysvětlil pracovník koupaliště Robert Zelníček.

Návštěvnost během září však už nebývá taková jako o prázdninách. „Návštěvnost většinou bývá dost nízká, ale tenhle rok se zdá, že by mohla být vysoká. Vypadá to, že by ještě mělo být kolem sedmadvaceti stupňů, v takovém počasí většinou přichází davy,“ upřesnil Zelníček.

Otevírací doba se však oproti prázdninové liší. „Teď máme od desíti do sedmi,“ dodal Zelníček z Luk nad Jihlavou.

Stejně tak obyvatelé Humpolce a okolí čeká poslední možnost navštívit Koupaliště Žabák. To bude otevřené do středy 4. září. „Využijte poslední slunečné dny a stavte se,“ vyzývá vedení návštěvníky na sociálních sítích.

Otevřeno už bude pouze tři dny. „Bohužel vzhledem k personální kapacitě a k tomu, že člověk plánuje provozní věci dlouho dopředu, tak prodlužujeme sezonu pouze do středy,“ vysvětlil vedoucí koupaliště Jan Vaněček.