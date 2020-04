I když je začátek koupací sezony zatím daleko, je nasnadě, že vláda nechá koupaliště zavřená. První červen, kdy obvykle koupaliště otevírají své brány, je už za dva měsíce. Jisté ale v tuto chvíli nic není a ještě nějaký čas nebude. Provozovatelé tak řeší otázku, jestli bazény připravovat nebo letošní léto „odpískat“.

Zatím se myšlenek na léto u vody nevzdávají, i když jsou ve většině případů značně skeptičtí. „Snad se situace zlepší. Pořád doufáme, že bychom mohli zkusit otevřít,“ potvrdil starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl (STAN). „Koupaliště otevřít budeme chtít,“ ujistil také Zdeněk Mašík z Areálu sportu a kultury v Bystřice nad Pernštejnem.

V Třebíči 1. června

Jiří Novák z třebíčského Aqupaparku Laguna pak plánuje otevření koupaliště prvního června, i když si je vědom, že je nyní šance padesát na padesát. „My budeme rozhodně připraveni,“ prohlásil. „Musíme být trpěliví a vyčkávat,“ přidala svůj postoj Hana Mikulincová, vedoucí odboru technických služeb na přibyslavské radnici.

Provozovatelé se značně liší v otázce, zda by případně otevřeli na pouhý měsíc nebo dva. Většinou to podle nich nedává smysl, příprava totiž stojí velké peníze. „Na druhou stranu jde o službu lidem, a to vždycky něco stojí,“ uvědomuje si Mikulincová. Rozhodně ale nechce v létě vyčkávat s již napuštěnými bazény, ve kterých je potřeba denně udržovat čistou vodu. Mimochodem, nechat si hygienou odebrat vodu a schválit rozbor je naprosto základní podmínka pro otevření. A to taky zabere několik dní.

Příprava? I dva měsíce

Koupaliště není možné otevřít ze dne na den. Vypustit a napustit vodu z bazénu, připravit zázemí, provést drobné opravy po zimě a třeba i vybavit stánek s občerstvením, to vše chce čas. „Kdybychom hodně spěchali, potřebujeme minimálně tři neděle. To je minimum,“ řekl Wölfl. Proto se v Lukách musí rozhodnout nejpozději do konce května. „Dejme tomu, že tím ztratíme část června, ale zůstane nám červenec, srpen a část září,“ uvažoval nahlas starosta.

Po Velikonocích chtějí vynést verdikt v Moravských Budějovicích. Tam obvykle začínají chystat koupaliště kolem dvacátého dubna.

V Bystřici areál chystají měsíc, podle Mašíka tyto práce vyjdou na nějakých sto padesát tisíc. V Aquaparku Laguna pak jsou investice na sezonu v řádu statisíců korun. „Hlavním problémem je sehnat na přípravu dostatek personálu, brigádníků,“ poodhalil Novák.

V největším aquaparku na Vysočině, kterým je jihlavský Vodní ráj, hovoří zhruba o dvou měsících. „Příprava venkovního areálu zatím neprobíhá,“ konstatoval mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. Více času si pak vyžádá také příprava Biotopu Malvíny v Třešti. „Rozhodnutí musíme být do poloviny dubna, hraniční doba je pak do konce dubna. Na rozjetí koupaliště, úklid i napuštění a pak aktivování bakterií je potřeba minimálně osm týdnu,“ informoval starosta města Vladislav Hynk (KDU-ČSL). A čas běží.