Zájezd připravoval Ski klub Pelhřimov od poloviny loňského srpna, podle původních přihlášek by pelhřimovští rekreační lyžaři zaplnili celý autobus. „Situaci sledujeme, sbíráme informace, zvažujeme všechny důsledky, které jsou spojené s plánovanou cestou do italského Falcade, nebo naopak se zrušením zájezdu na poslední chvíli,“ řekl k současné situaci ve středu odpoledne předseda Ski klubu Pelhřimov Martin Skořepa.

Středisko, kde si členové klubu jarní lyžování už s předstihem zaplatili, se nachází v oblasti Benátska. Organizátoři zájezdu začali konzultovat situaci s cestovní kanceláří, která zájezd zprostředkovala.

Zda do italských hor v termínu od 11. do 15. března vyrazí, nebo naopak zůstanou doma, v tuto chvíli ještě rozhodnuti nejsou. „Teď je to tak padesát na padesát. Rozhodneme se zřejmě příští týden. Do rizika jít nechceme, skončit na čtrnáct dní v Itálii v karanténě, nebo se dokonce vrátit s nemocí, si nikdo nepřeje,“ přiblížil atmosféru mezi těmi, kteří měli jet z Pelhřimova do Dolomitů lyžovat, Martin Skořepa.