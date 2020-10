Koronavirus se šíří, i když tempo nárůstu nakaženým mírně zpomalilo. O dvě stě devětašedesáti nových případech a třech dalších mrtvých informovala v pátek večer krajská hygiena. Jeden ze zesnulých byl z Třebíče, další dva měli být z Jihlavska.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Podle krajského hygienika Jiřího Kose byly tyto osoby ještě před nakažením koronavirem již nemocné. „Úmrtí se nám přesouvají k mladším ročníkům. Bývali to lidé narození okolo roku 1930, začínají být o deset, dvacet let mladší,“ vypozoroval Kos. „Je to dáno tím, že je zasažen čím dál větší okruh lidí,“ vysvětlil vzápětí.