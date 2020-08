Zákaz návštěv vyhlásila od neděle 16. srpna nemocnice v Třebíči. Důvodem je podle vedení nemocnice stále se zhoršující epidemiologická situace v regionu. Omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v posledním stádiu nevyléčitelného onemocnění, na otce u porodu a doprovod dětí. Stejné je to ve většině nemocnic v kraji.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jana Kopecká

Zákaz návštěv zatím nevyhlásila nemocnice v Novém Městě na Moravě. „Od 25. května 2020 jsou v naší nemocnici stanoveny pouze dva návštěvní dny. A sice středa od 15 do 17 hodin a neděle od 14 do 16 hodin. Návštěvy jsou povoleny jenom u pacientů, kteří jsou v nemocnici hospitalizování pět dní a více,“ informovala mluvčí nemocnice Tamara Pecková Homolová. Příbuzní kteří chtějí navštívit své blízké nemají podle Peckové zapomenout vyplnit dotazník, který mohou vyplnit také on-line. Omezení návštěvní doby platí až do odvolání. Nošení roušek v nemocnici stále platí.