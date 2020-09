Šíření koronaviru: Pelhřimovsko nejvíc zasažené. Jen v rodinách, tvrdí hygienik

aktualizováno včera 16:14





Co se koronaviru týče, už není Praha nejhorším regionem. V přepočtu na sto tisíc obyvatel nově dominuje Pelhřimovsko a Uherskohradišťsko. „Ve skutečnosti to ale není tak hrozné. Pelhřimovsko má totiž málo obyvatel, tak to po přepočítání může vypadat hrozně,“ uklidnil situaci krajský hygienik Jiří Kos.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička