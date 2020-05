Bylo to dlouhé, na zákaznice už se těším, říká majitelka studia z Pelhřimova

Radka Skořepová už počítá dny do znovuotevření svého beauty studia v Pelhřimově. Pokud vše půjde podle plánu, za dva týdny, tedy 11. května, by se její zákaznice mohly nechat znovu hýčkat. „Moc se na ně těším, byla to opravdu dlouhá doba,“ svěřuje se majitelka salonu.

Ilustrační foto: | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek