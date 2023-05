/ANKETA/ Problémy s hypotékou. Strach z dluhů. Chuť být nezávislí. Vyhnout se všednosti. Nižší pořizovací cena. To jsou často důvody, které vedou stále víc lidí na Vysočině k alternativnímu bydlení. Bydlet se dá v bývalém včelíně, v lodním kontejneru či domě ze slámy.

Moderní chalupa z lodního kontejneru, projekt Blokki, zaujala na víkendové výstavě Zahrada v Havlíčkově Brodě například Luboše Zemana. Projekt představila společnost H3 ateliér s.r.o z Havlíčkova Brodu. „Máme k dispozici menší pozemek a chceme žít ve vlastním. Jenže hypotéka na desítky let nás děsí. Kamarád stavěl za covidu. Věčně nebyl materiál. Kvůli zateplení sjezdil půl republiky. Vyskočily ceny a měl problém vejít se do hypotéky,“ popsal svoje obavy Deníku pan Luboš.

Jak dodal, je jeho snem levnější, ale zajímavé bydlení s dodávkou na klíč. To podle Zdeny Zlatové z projektu Blokki není problém. „Jsme schopni dodat zákazníkům stavbu na míru, hotovou, včetně vybavení. Stavba kontejnerového domku se u nás počítá na měsíce. Všechno připravíme ve firmě a na pozemku zákazníka smontujeme,“ upřesnila Zlatová s tím, že stavba může být zcela energeticky soběstačná. Do přestavby lodních kontejnerů se H3 ateliér pustil před šesti lety.

Tehdy firma koupila a přestavěla první kontejner. „Kontejnerový domek jsme stavěli i pro herečku Janu Krausovou," doplnila Zlatová.

Trafostanice i sláma

Bydlení v kontejneru není jediná možnost. Pokud má rodina Zemanových v dohledu starou vyřazenou trafostanici, i tu lze zabydlet. Tak jako to udělal Tomáš Voplakal u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. „Trafajdu jsme loni koupili od bývalé majitelky a společně s kamarády přestavěli. Od letošního jara je už obyvatelná. Chceme ji nabízet hlavně k nevšední rekreaci,“ sdělil Voplakal.

Maringotka, louka a romantický výhled na blízký les, to je Včelín u Želiva na Pelhřimovsku. V současné době jej majitel nabízí také jako ubytování pro turisty.

Kde je možné bydlet



Přestavěný lodní kontejner. Stará trafostanice. Bývalý včelín. Domy ze slámy, hausbóty, jurty, maringotky, sruby. Alternativní bydlení má ale svoje nevýhody a úskalí. Upozornila na ně Klára Kohoutová za poradenské SEO služby. Jsou to hlavně naše zákony. „Například hausbót není nemovitost a nemůže tak být vaším trvalým bydlištěm. Podobně slaměné domy. Kvůli české legislativě je prakticky nemožné bydlet na sto procent přírodně. Takový projekt naráží při získání stavebního povolení na spoustu problémů, jako je ostění oken či hydroizolace,“ vysvětlila Kohoutová.

Stavět se dá dokonce i ze slámy. Jen kousek od Havlíčkova Brodu stojí Chotěbořský slamáček. Upozornil na něj ekologický institut Veronica. Stavba probíhala částečně svépomocí, ostatní zvládli místní řemeslníci. Dům je dokonce možné navštívit po domluvě. Další „slamák“ stojí v Březníku kousek od Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Nechali si ho postavit manželé Machalovi.

Dům je energeticky soběstačný, konstrukci tvoří dřevo, stěny a střecha domu jsou izolovány slaměnými balíky. I tuto stavbu si mohou zájemci prohlédnout. „Chtěli jsme bydlet jinak. V souladu s přírodou. Chodí k nám návštěvy. Někdo ze zvědavosti, jiný pro inspiraci,“ vysvětlil Deníku majitel domu Jan Machala.

Na vysněný dům čekali Machalovi víc než tři roky. Stavěli ho z větší části svépomocí. „Čekání stálo za to. Bydlí se nám skvěle. Stali jsme se dokonce prvním pasivním domem v kraji, který na to má certifikát,“ zdůraznil Jan Machala.

Mobilní maringotka

Bydlení v mobilní maringotce. To nabízí společnost Fun. Tech CZ ve Stařči na Třebíčsku. „Zájem o tento typ bydlení je obrovský. Domek dodáme na klíč do půl roku. Dřív jsme to stihli i rychleji, ale teď zákazníků přibývá,“ řekla Deníku jednatelka společnosti Barbora Kočková.

Jak dodala, zákazník bydlí rychle a za skvělou cenu. „Naše firma navíc dodává Prohlášení o shodě, což kupujícímu výrazně ulehčí jednání na úřadech, kde musí zákazník získat souhlas s umístěním stavby,“ dodala Kočková.

Bydlení na kolečkách. To je další typ z dílny Jana Němce z Trhové Kamenice. „Je určený pro ty, kteří chtějí něco neobvyklého. Domek má mnohostranné použití, může být určený k celoročnímu bydlení i rekreačním účelům,“ popsal svoje dílo autor.