Konečně si dám do pořádku hodinky. Došla mi baterka a přetrhl se pásek, prohlásil před hodinářstvím v Havlíčkově Brodě Josef Beránek. Všechny doposud zavřené obchody a řada služeb v pondělí mohly po několika měsících v rámci rozvolnění znovu otevřít. Lidé si tak nakoupili přímo v obchodě oblečení, elektroniku, boty nebo knihy.

Co se od pondělí mění



- Od pondělí 10. května se otvírá otevře zbytek maloobchodu.

-Povinné jsou v provozovnách respirátory či nanoroušky, platí bude též pravidlo jednoho člověka na 15 metrů čtverečních.

- Obnovit provoz budou moci opravny obuvi, autobazary, autosalony, fotografické služby, střelnice, solária, hodinářství, zlatnictví, truhlářství či služby péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Své pobočky budou moci otevřít také cestovní kanceláře a agentury, kopírovací centra, zastavárny i opravny hudebních nástrojů.

Samozřejmě i nadále platí omezený počet zákazníků v obchodě, respirátory a dezinfekce. Například některé obchody s obuví to řešily takzvanými obouvátky.

Do obchodu Ego Fashion v Havlíčkově Brodě přicházeli od rána zákazníci jeden za druhým. „Otevřeli jsme v osm hodin ráno a na malý zájem si nemůžeme stěžovat,“ konstatovala prodavačka Petra Marková. Jak upřesnila, přicházely hlavně ženy. Nakupovaly prádlo, nechávaly si opravit hodinky, sháněly vhodné dárky, ale nejvíc je zajímalo, jestli mohou ještě teď uplatnit dárkové poukazy, které dostaly v prosinci pod stromeček. „To samozřejmě mohou. Měli jsme sice zavřeno od prosince, ale dvakrát do týdne jsme měli otevřené takzvané okénko. Jenže to moc zákazníků nevědělo,“ zdůraznila Marková.

Na nákupy se chystal po dlouhé době také Josef Kubát. „Potřebuji jarní boty, bundu, mikinu, ale nechám to asi až na konec týdne, teď bude zřejmě v obchodech všude plno. Nakupovat přes e-shop není ono. Mockrát jsem se napálil, Chci si zboží prohlédnout,“ konstatoval.

Prodavačka Zdena Nováková z brodského obchodu se značkovými oděvy Bohol agency na zákazníky ale teprve čekala. „Máme otevřeno, doufám, že na nás zákazníci nezapomněli a přijdou. Prodávali jsme sice přes e-shop mikiny, trička a bundy. Ale moc toho nebylo,“ povzdechla si.

Nákup přes internet není to pravé

Zato obchod s oděvy z druhé ruky na Havlíčkově náměstí nestačil zákazníky počítat. „Chodí už od rána. Shánějí hlavně letní zboží, halenky, trička bundy. Od pondělí už můžeme zákaznicím prodávat i oblečení pro dospělé,“ upřesnila prodavačka Petra Hlaváčková. Jak zdůraznila, před otevřením obchodu se řádně testovala a už se nemohla dočkat, až se postaví za pult. „Nezůstala jsem po celou dobu bez příjmu. Ale bylo to pro mě už moc dlouhé. Pořád doma. Pobyt mezi lidmi mi chyběl,“ konstatovala. Něco pěkného na jaro si sem přišla vybrat například Eva Zámečníková. "Přišla jsem si udělat radost. Po internetu kupovat nechci mám atypickou postavu a oblečení musím vidět," vysvětlila.

Nejméně půl hodiny před otevřením stály frontu zákaznice před second handem rodiny Kaupových v Třebíči. „Už nám konečně dovolili otevřít. Těšili jsme se jak my, tak i zákaznice. Stěžovaly si, že už nemají co na sebe. Nemají jarní a letní oblečení, ponožky, ani prádlo,“ popsala situaci v obchodě Lucie Kaupová.

Až na samé dno pokladny si sáhl během locdownu Michal Vácha z Horního Kosova u Jihlavy. „My sice nemáme vlastní obchod, ale zajišťujeme dodávky skla, keramiky, porcelánu a smaltu do obchodů na Jihlavsku. Obchody byly zavřené, takže jsme neprodali nic a v kase máme nulu. Teď zas můžeme začít s distribucí a doufáme, že někoho nenapadne ty obchody zas zavřít,“ prohlásil.

Zákazníci se nepídili jen po ošacení, obuvi a opravě hodinek.

Našli si i cestu do knihkupectví. První zákazníky vítalo už od rána knihkupectví Vysočina v Havlíčkově Brodě. „Jsme rádi, že už konečně otvíráme. Doufáme, že na nás zákazníci nezapomněli. Je to moc smutné, když vám někdo na tak dlouhou dobu zavře živnost,“ poznamenala majitelka Veronika Reynková. První zákazníci se ptali hlavně po humoristické literatuře, kupovali knihy o horoskopech a novou knížku, kterou napsala herečka Sandra Pogodová.

Cedulku otevřeno si mohl pověsit na dveře i obchod s elektronikou Datart v Pelhřimově. „Už bylo na čase. Do obchodu pouštíme jen třicet lidí, ale zákazníci chodí od rána. Kupují hlavně domácí spotřebiče, ledničky, televize, žehličky. Jsou rádi, že si mohou naše zboží prohlédnout a ohmatat,“ poznamenal prodavač Zdeněk Páša.