Zájem zatím nebyl nijak valný. Těmito slovy hodnotí v rámci letošní již zahájené koupací sezony ještě neuzavřený první týden na koupališti Žabák v Humpolci Jiří Hynek, vedoucí tamního sportovního areálu.

Koupaliště Žabák v Humpolci. | Foto: Deník / Jiří Jíra

Humpolecký Žabák přivítal letos své první návštěvníky v sobotu 13. června. „První den přišlo asi sedmdesát lidí. To ale není nic, co by stálo za řeč. Uvidíme, jak to bude vypadat příští týden, to se má počasí vylepšovat,“ doufal Jiří Hynek v lepší podmínky pro vodní radovánky. Zároveň ale dodal, že na Žabáku jsou připraveni. „Voda má až pětadvacet stupňů Celsia, v tom problém není,“ poznamenal.