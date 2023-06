Podle informací Českého statistického úřadu (ČSÚ) přicestovalo za první tři měsíce letošního roku téměř tři tisíce pět set osob. Lidé ze zahraničí míří přirozeně do větších měst, případně tam, kde jsou pracovní příležitosti. Tedy do Jihlavy. „V tomto konkrétním případě se tak zřejmě projevuje přitažlivost krajského města,“ usoudil Vlastislav Valda z jihlavské pobočky ČSÚ.

V podobném duchu hovořila Dana Fiedlerová, ředitelka jihlavského F pointu, který se o cizince stará. „Jihlava je pro uprchlíky jistě atraktivnější než okolní města, protože je zde více pracovních i studijních příležitostí, dostupné úřady a služby, a též aktivity F pointu jsou pro mnohé významnou pomocí,“ usoudila Fiedlerová.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Během prvních tří měsíců letošního roku přijel na Vysočinu více než dvojnásobek lidí oproti loňsku, kdy vypukla válka a z Ukrajiny hromadně utíkaly ženy a děti. „Uprchlíci z Ukrajiny s dočasnou ochranou nebyli v minulém roce do demografické statistiky zahrnuti, tudíž se v loňských číslech neobjevují,“ vysvětlil Deníku Valda.

Podle Fiedlerové se dá očekávat, že zejména mladé rodiny, kdy si rodiče našli práci a děti ve škole kamarády, už budou chtít v Jihlavě zůstat. Vracet se budou chtít naopak lidé, kteří tam mají příbuzné nebo majetek. „Starší lidé už neradi začínají život jinde, momentálně však není pro ně život v domovině bezpečný. Často proto jezdí na Ukrajinu jen na krátký čas a brzy se vrací zpátky,“ poodhalila Fiedlerová.

Uprchlíci z Ukrajiny si v Česku ve většině případů i navzdory jazykové bariéře našli práci. Ženy nachází uplatnění ve službách a pohostinství, muži ve stavebnictví a strojírenství. „Z pohledu jejich zaměstnanosti jsme největší boom nástupů především žen do zaměstnání zaznamenali v průběhu prvního až třetího čtvrtletí loňského roku. Zaměstnavatelům v našem kraji postupně vykryli poměrně významnou část dlouhodobě neobsazených pracovních míst,“ popsala Jarmila Klejzarová z jihlavské pobočky úřadu práce.

Kritiku ze sociálních sítí, že Ukrajinci berou práci Čechům, statistika nepotvrzuje. Během loňska se procento nezaměstnaných prakticky nezměnilo, na konci roku to bylo 3,08 procenta, o devět setin více než o rok dříve. V oborech, kde nacházeli Ukrajinci uplatnění, je přitom stále zájem o další pracovní síly.

Vysočina v číslech:

- na konci března žilo na Vysočině 515 712 obyvatel- to je o 935 osob více než 1. ledna, přibylo více žen než mužů- celkový růst populace se projevil ve všech okresech, nejvíce na Jihlavsku, kde přibylo 469 osob, stěhování výrazně převýšilo přirozený úbytek Zdroj: Český statistický úřad

Děti se dobře začleňují i do školních kolektivů. Zástupkyně ředitelky v jihlavské ZŠ T. G. Masaryka Markéta Pfeiferová vidí důvody v přístupu pedagogického sboru i ve velké píli a snahy k učení ze strany ukrajinských dětí. Podobně to vidí na ZŠ Jungmannova, kde mají zatím sedmatřicet žáků na prvním stupni a v přípravné třídě. „Uvidíme, kolik žáků se nám vrátí do lavic po hlavních prázdninách,“ řekla ředitelka Ivana Málková.

Soužití Čechů s Ukrajinci však není vždy jednoduché, na sociálních sítích svádí ostré názorové střety dobrovolníci, kteří Ukrajincům chtějí pomáhat s těmi, podle kterých je pomoc, zejména ze strany státu, nepřiměřená.

Ve městech je počet cizinců dynamický

Deník zajímal také vývoj počtu obyvatel v okresních městech. Jihlava měla k prvnímu letošnímu lednu 52 548 obyvatel, o dva tisíce čtyři sta čtyřicet více než přesně o rok dříve. V Pelhřimově je pak s trvalým pobytem 15 239 občanů. „Počet obyvatel je samozřejmě vyšší, jelikož v tomto počtu nejsou započítáni cizinci a občané bez trvalého pobytu,“ dodala mluvčí Andrea Unterfrancová.

Mluvčí brodské radnice Alena Doležalová pak hovořila o necelých dvaadvaceti tisících českých občanů s trvalým pobytem v Havlíčkově Brodě, cizinců pak bylo přes dva tisíce. „Zatímco počet občanů ČR je celkem konstantní s mírně klesající tendencí, počet cizinců je číslo dynamické a ovlivňuje počet obyvatel Havlíčkova Brodu mnohem výrazněji než domorodci,“ sdělila Doležalová.