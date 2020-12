Například v Akciovém pivovaru Dalešice, jehož součástí je také restaurace, si zájemci kromě piva mohou pochutnat i na zvěřinových hodech. „Otevíráme hned, jak to bude možné,“ potvrdila Klára Polehlová.

Hody si připravili také v restauraci U Kubínů v Přibyslavi. Ovšem tentokrát ne zvěřinové, ale zabijačkové. Konají se od čtvrtka do neděle. „Chystáme třeba zabíjačkovou polévku prdelačku, jaterničky, jelítka, ovar, prejt, barvené kroupy, červenou i bílou tlačenku a chybět nemůže ani sulc nebo vejmrda a křenové zelí,“ vyjmenoval majitel restaurace Milan Vlček.

Rezervace předem prý nutná není. „Kapacitu restaurace jsme museli snížit na čtyřicet míst, ale nebojím se, že bychom museli někoho odmítat. Lidé si odvykli někam chodit a pijí po garážích. Nějakou dobu potrvá, než se vrátí zpět,“ přemítal Vlček.

Zmatky na vládě

Přestože se na otevření těší, má určité výhrady. „Kvůli zmatkům ve vládě jsme ještě v neděle nevěděli, kdy vlastně budeme moci znovu zahájit provoz. Přitom vyrobit zabijačku není nic jednoduchého. O vytopení budovy ze šestnáctého století nebo nějaké propagaci ani nemluvím. Premiér s ministrem si myslí, že to všechno zvládneme během jednoho dne,“ podotkl Vlček.

Podobně to vidí i Radim Švec ze „sousední“ restaurace U Huberta. „Navážím zboží, chystáme kuchyni, uklízíme, dezinfikujeme. Na jednu stranu je pro nás lepší, když můžeme otevřít až ve čtvrtek, a ne hned v pondělí. To bychom přípravu na otevření stíhali těžko. Doufejme, že si to vláda na poslední chvíli nerozmyslí,“ přidal se.

Hlavu si láme hlavně s rozestavěním stolů, aby vyhověl vládním nařízením. „Myslím, že ve čtvrtek u nás velký nával nebude. Říkám si však, co budu dělat, když přijde na oběd pět lidí, kteří budou chtít sedět u jednoho stolu. Mám jim zakázat, aby přenášeli židle? Mám dělat drába ve své vlastní hospodě? Neumím si představit, že budu hosty napomínat a na ty, co neposlechnou, volat policii. Vůbec se mi to nelíbí. Vládním omezením nevěřím. Tady nejde o hygienu, ale o za cílenou likvidaci živnostníků,“ postěžoval si hostinský.

Naopak se předem !objednat“ je nutné do hospůdky k Martinovi Matochovi z Přímělkova na Jihlavsku. „Kapacitu máme sníženou na pětadvacet osob, takže je dobré si zarezervovat místo. V tuto chvíli je obsazená zhruba polovina. Převážně jde o štamgasty,“ prozradil Matocha.

Rezervace přibývají

Stejné je to i v pivnici v Kamenici nad Lipou. „Už teď se nám začínají množit rezervace na tento i příští víkend. Blížíme se k necelé polovině,“ informoval jednatel Pivovaru Kamenice Milan Houška. „Vyloženě nějakou specialitu nachystanou nemáme, ale těsně před druhou vlnou pandemie a s ním spojeným přerušením provozu jsme obměnili jídelní lístek. Dá se tedy říct, že je to pořád novinka,“ konstatoval.

To v hostinci U České koruny v Lipnici nad Sázavou otevřou až v pátek. Také tady ale vsázejí na jídlo. „Kuchaři nám přijedou až ve čtvrtek, takže menu nebude překvapením jen pro hosty, ale i pro nás. Určitě to ale bude klasická česká kuchyně,“ řekla s úsměvem provozovatelka Zdena Hašková.

Jak dodala, i jim se volná místa postupně plní. „Lidé už nám volají a je vidět, že se na nás těší. Zatím máme rezervace na pátek a na sobotu a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Doufáme, že bude o víkendu krásné počasí a na Lipnici přijede hodně turistů,“ vyslovila své přání Hašková.

Nejsou to ale jen hospody a restaurace, které očekávají příval zákazníků. „I my jsme nachystaní. Stočili jsme pivo do patnácti, třiceti a padesátilitrových sudů a doufáme, že nám budou naši partneři nakloněni,“ doplnil Miloš Vostrý z pivovaru Horác v Jihlavě.