V Humpolci vystoupí Stingovi muzikanti. Lidé uslyší Dominica a Rufuse Millerovi

Skladba Shape of My Heart pravidelně hrává v rádiích. Spolu se Stingem ji stvořil kytarista Dominic Miller. A se svým synem Rufusem v sobotu třináctého dubna dorazí do Humpolce na koncert, který je součástí světového turné.

Dominic Miller s kolegy; Zdroj: Se souhlasem Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci | Foto: Deník/Jiří Kašpárek