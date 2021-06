Určité pochybnosti o prodeji měl krajský zastupitel Zdeněk Faltus (ANO 2011). Vadila mu především částka, kterou za zámek obec zaplatí. „Máme tady posudek na patnáct milionů korun. Když to místo komerčnímu zájemci prodáme obci, tak kraj v podstatě vyhodí dvanáct milionů. Jde o jednání řádného hospodáře? Tímto kraj připravujeme o finanční částku, kterou by mohl v dobré víře získat,“ upozornil.

S tím ale krajský radní pro oblast majetku Karel Janoušek (STO) nesouhlasí. „Poslední nabídka byla šest milionů korun. Nechal jsem si spočítat, o kolik obec odchodem sociálních služeb přišla, a vyšlo mi to na zhruba dva a půl milionu korun. Když je odečteme od zmiňovaných šesti, tak pro nás jsou tři miliony přijatelné,“ přiblížil. Za zmínku stojí také fakt, že kraj kdysi zámek od státu získal zdarma.

Zmíněnými sociálními službami myslel pelhřimovský Domov Jeřabina. Ten se odtud odstěhoval před sedmi lety v rámci transformace sociálních služeb. „Od té doby je zámek opuštěný, chátrá a potřebuje nějakou údržbu,“ podotkl Hájek. I proto dlouhodobě usilovali do získání do svého majetku.

Zatímco Zdeněk Faltus chtěl zámek prodat za co nejvíc, jeho stranický kolega Martin Kukla (ANO 2011) navrhoval zvážení bezúplatného převodu obci. „Pokud takto malou obec zatížíme splátkami, nebude schopná zámek opravit. Přiklonil bych se proto k doporučení finančního výboru, že bychom ho měli obci darovat,“ prohlásil.

I tak se ale nakonec krajští zastupitelé rozhodli většinově podpořit původní záměr, a to prodej obci Těchobuz za avizované tři miliony korun rozložených do devíti splátek.

Letos zaplatí celkem devět set tisíc korun a pak každý rok tři ta tisíc. Kompletně splaceno budou mít v roce 2028. „Původně jsme navrhovali, aby to bylo do konce volebního období, ale nakonec jsme přistoupili na toto rozložení. Není to proto, že by obec nemohla splácet více, ale vyšli jsme jí vstříc, aby mohla nějaké prostředky použít i na projekty spojené s opravou zámku,“ vysvětlil Janoušek.

Obec Těchobuz ale nebyla jediným zájemcem o zámek. Už v minulosti o něj několikrát usiloval i podnikatel z Mladé Boleslavi Milan Matějček. „S rozhodnutím zastupitelstva určitě nesouhlasím a budu se proti němu odvolávat,“ reagoval.

Jak to ale vypadá, jeho šance na případný úspěch nejsou příliš velké. „Pro nás je důležitý veřejný zájem,“ odpověděl Janoušek na dotaz Deníku.

Jak už dříve Milan Matějček prozradil, ze zámku chtěl vybudovat kliniku pro lidi se syndromem vyhoření. Oproti tomu obec chce v hlavní budově vytvořit galerii Bernarda Bolzana, velikána spojeného s Těchobuzí, a v přilehlém objektu pak byty s pečovatelskou službou.

Důležitý je také fakt, který musí nový majitel respektovat. „Máme tam závazek z ministerstva práce a sociálních věcí, a to na dobu dvaceti let. Čerpali jsme totiž patnáctimilionovou dotaci na transformaci, a kdyby tam vznikly prostory sloužící opět k sociálním účelům, museli bychom tyto peníze vracet,“ poznamenal Janoušek s tím, že ani jeden z představených návrhů tomuto požadavku neodporuje.

Jak šel čas se zámkem v Těchobuzi



- v roce 2014 se z něj odstěhoval Domov Jeřabina.



- obci byl slíben jeho bezúplatný převod.



- několikrát o něj usiloval i podnikatel Milan Matějček.



- v roce 2020 vznikla petice proti jeho převedení do soukromých rukou.



- koncem dubna zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o prodej.



- 15. června krajští zastupitelé odhlasovali jeho prodej obci.