V neděli bylo prakticky nemožné vás zastihnout, znamenalo to, že jste celý den jednali o budoucí koalici?

Ano, přesně tak, my jsme včera dokončili celé kolečko prvotních jednání.

Sešli jste se se všemi stranami, které se dostali do zastupitelstva, nebo byly i některé, se kterými jste vůbec nejednali?

My jsme předem deklarovali, že se proti nikomu nevymezujeme, slib jsme dodrželi a setkali se se všemi stranami, hnutími a koalicemi, které se dostaly do zastupitelstva kraje.

A mohl byste prozradit, s kým vypadá, že se nakonec domluvíte?

Tento týden budou užší jednání. Nejblíže v této chvíli máme k Sociální demokracii.

Hnutí ANO a Socdem dají dohromady 21 křesel. K nadpoloviční většině potřebujete ještě dvě, která strana by to mohla být?

Ano, je to tak a jednáme s dalšími partnery, kteří k nám mají blíže.

Co se týká křesla hejtmana, máte ambici v něm usednout sám nebo byste byl ochotný ho při vyjednávání o koalici přenechat jiné straně?

K jednáním přistupujeme pragmaticky. Když se podíváte na volební výsledek (hnutí ANO získalo téměř 35 procent hlasů, pozn. aut.), v tuto chvíli samozřejmě usilujeme o post hejtmana.

Pokud byste se tedy stal hejtmanem, co byste jako první udělal, abyste začal naplňovat volební heslo Vrátíme vám, co vám vláda vzala?

Dnes je 23. září, v tuto chvíli je třeba schválit rozpočet. A ten musí být takový, abychom mohli toto heslo splnit.

Kdo je Martin Kukla?

* narozen 31. října 1982 v Pelhřimově

* žije v Počátkách na Pelhřimovsku

* je ženatý a má dva syny

* od roku 2021 je poslanec za hnutí ANO

* jeho koníčkem je včelaření a práce v lese

Když jste zmínil datum, nabízí se otázka, kdy by mohlo dojít ke střídání ve vedení Kraje Vysočina?

To vychází ze zákonných lhůt. Myslím, že 4. října skončí lhůta pro případné odvolání a posléze musí dojít ke svolání ustavujícího zastupitelstva. Tam je opět daná desetidenní lhůta. Od toho se vše odvíjí a my jsme připraveni tyto termíny dodržet.

Přeci jenom ale určitý prostor i v rámci těchto lhůt mít budete, bude koalice ustavena spíše dříve nebo později? Posledně bylo ustavující zastupitelstvo až v listopadu…

Nedokážu říct. V roce 2020 byla podaná stížnost a její řešení vše o měsíc protáhlo. My uvidíme, jak se bude situace vyvíjet letos, jestli nepřijde také nějaká stížnost. Ale co se týká budoucí možné koalice, věřím, že do konce týdne budou obrysy jasné.