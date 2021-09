Výrobě knoflíků se dnes v žirovnické firmě věnuje necelá dvacítka zaměstnanců. „Za rok dokážeme vyrobit kolem osmnácti milionů knoflíků,“ chlubí se Martin Kasal, vedoucí výroby knoflíků.

O tom, že se zrovna dělají, ví zaměstnanci už u brány. „Dělá to totiž strašný kravál a smrdí to. Kolikrát, když jdu do práce, tak si říkám: Á, vyrábějí knoflíky. Ten odér se zkrátka táhne,“ směje se Miroslava Svobodová, mistrová na hale 3 a 6, která tady pracuje přesně pět let.

Přesto by své zaměstnání neměnili. „Člověk každý den dělá něco jiného a má nespočet možností, co s tím knoflíkem může dělat. Je to prostě práce, která mě nesmírně naplňuje,“ usmívá se Kasal.

A jak vlastně takový knoflík vzniká? „Vyrábí se z polyesteru, což je taková čirá hmota, kterou následně obarvíme a přidáme katalyzátor. Když je dostatečně tvrdá, začneme ji řezat a tvarovat z ní onen knoflíček. Ten se pak dále leští, barví, matuje, laseruje… Záleží na přání zákazníka,“ odpovídá Kasal.

Žirovnické čamrdy se dokonce dostaly až na olympiádu. „Vyráběli jsme je v roce 2016 do Ria,“ vyzdvihuje Svobodová. Nosí je ale i vojáci. „Ti mají speciální, gumové, aby necinkaly, když se plazí,“ vysvětluje Svobodová.

Ačkoli dnes už je většina knoflíků umělých, Ludvík Prokýšek a Jiří Štancl pamatují ještě doby, kdy se vyráběly z pravé perleti. „Tehdy ještě tyto haly nestály a podnik byl o kousek vedle,“ vzpomínají.

S dnešní výrobou se to ale nedá srovnávat. „To je jak nebe a dudy. Za nás to bylo úplně jiné,“ komentuje Štancl.

Jak ale oba přiznávají, možná i proto je knoflíkářství příliš neoslovilo. Po vojně tak odešli pracovat jinam, nicméně Ludvík Prokýšek se sem pak ještě přece jen vrátil. „Dělal jsem patnáct let na vrátnici, ale to už bylo při důchodu,“ svěřuje se.

Na přelomu tisíciletí ale nad původními knoflíky začal převládat automobilový průmysl. „Po revoluci padlo největší odbytiště, a to Sovětský svaz, knoflíků a majitelé začali přemýšlet, co s firmou. Nakonec si řekli, že umí vstřikolisovat a automobilový průmysl u nás kvete, tak se rozhodli jít touto cestou a odstartovat novou éru firmy,“ vysvětluje Zvěřina.

Dnes už proto většinu výroby tvoří díly do aut, jako jsou světla, blinkry nebo třeba nárazníky. „Ročně máme půlmiliardový obrat, z čehož ale jen zhruba dvanáct milionů tvoří knoflíky,“ vyčísluje na závěr ředitel.