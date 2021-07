Budovy, obchvaty, hřiště, technická infrastruktura, cyklostezka, schody a pódium i náměstí. Všechny tyto novinky, které vznikly v loňském roce, jsou do každoroční soutěže přihlášené. Veřejnost i odborná porota bude letos vybírat z osmnácti kandidátů.

„Koronavirová pandemie se do staveb nepromítla. Přihlášených je prakticky stejně, jako v jiných ročnících. Málokterý dodavatel prodlužoval termíny,“ konstatoval Martin Pertl, předseda spolku Stavba Vysočiny, který soutěž každoročně pořádá.

Sám jednotlivé stavby nehodnotí. A nemá ani svého favorita. „Je tam ovšem jedna taková moje srdcovka, a sice dopravní hřiště v Jihlavě. Pamatuji si ho ještě jako malý kluk, a teď se hodně změnilo,“ upozornil na jednu ze soutěžních staveb Martin Pertl.

Mezi přihlášenými jsou také pobytové schody a pódium v bystřickém amfiteátru. Ten prošel v loňském roce důkladnou obnovou. Teď slouží nejen pro kulturní akce, ale také jako příjemná pobytová zóna. „Je tam i nový vstup do knihovny. O náš amfiteátr je teď velký zájem. Jezdí se na něj dívat architekti z celé republiky. Byl zařazený jako architektonický počin do katalogu prestižních staveb. I proto jsme ho přihlásili do soutěže,“ prohlásil starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Stavby do soutěže přihlašovala nejen města, ale také menší obce. S novou budovou Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě tak soupeří například mateřská škola a tělocvična v Moravci na Žďársku nebo bytový dům, který vznikl přestavbou bývalé školy v Římově na Třebíčsku.

Kromě budov se mezi soutěžní stavby zařadily také realizace silničních projektů. Například obchvat obce Kámen na Pelhřimovsku, obchvat Velkého Beranova na Jihlavsku nebo Nového Veselí na Žďársku.

Hlasování veřejnosti potrvá až do neděle 8. srpna. „Hlasovat se začalo v pondělí v poledne,“ připomenul Martin Pertl.

Soutěžní stavby:

Nový výrobní závod Swoboda CZ v Polné



Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II, Žďár nad Sázavou



Rekonstrukce a výstavba výukového centra VŠPJ Jihlava



Silnice I/19 Kámen – obchvat



Dům přírody Žďárských vrchů, návštěvnické středisko, Krátká



Dopravní hřiště Jihlava



Sportovní areál Třebíč – Borovina, ul. Okružní



Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, Havlíčkův Brod



Mateřská škola a tělocvična Moravec



Úpravy budovy bývalé základní školy Římov na bytový dům



Cyklostezka podél řeky Sázavy, Havlíčkův Brod



Obchvat Velkého Beranova



II/353 Nové Veselí – obchvat



Nové expozice Hradu Roštejn



Pobytové schody a pódium v Bystřici nad Pernštejnem



Černovice – Mariánské náměstí



Sportovní hala Nové Město na Moravě



Komunitní centrum Pacov