„S klienty Domova Jeřabina Pelhřimov spolupracuji už takřka tři roky, dělal jsem společně s nimi už několik několik projektů, třeba kalendář pro ně dělám každý rok naší spolupráce. A u tohoto mě napadlo, že by mohlo být zajímavé, aby si ho zkusili vyfotit sami,“ vylíčil.

Jak popisuje, klienti se s focením popasovali na výbornou a hlavně, bavilo je. „Když si to zkusili, pořád chtěli fotit znovu a znovu. Fotili jsme třeba jejich kamarády z domečku, nebo jsme společně vybrali nějaké místo které se jim líbí a mají ho rádi. S nimi samotnými se mi spolupracovalo úžasně, jejich otevřenost a bezprostřednost je skvělá,“ liboval si Šustr.

Kalendář je čtrnáctidenní. Lidé si v něm budou moci prohlédnout celkem sedmadvacet fotek. „Kalendář nabízí vhled do naší každodennosti, kdy se každý den snažíme žít naplno. Dokladem jsou právě vybrané fotografie,“ přibližuje ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov Petr Krčál, který u kalendáře obstaral i úvodní slovo.

Ale protože fotek urodilo daleko více než bylo v kalendáři prostoru, přišel Šustr s řešením i pro toto. „V kalendáři je 27 fotek, ale chtěl jsem aby si focení vyzkoušelo co nejvíc klientů, a tak jsme fotili na všech domácnostech, ve výsledku vzniklo daleko víc fotek než se vešlo do kalendáře. Proto, pokud to samozřejmě půjde, bude na jaře uspořádána výstava, kde budou své fotky všichni klienti a obyvatelé Jeřabiny kteří fotili,“ lákal Šustr.

Domov Jeřabina Pelhřimov je takzvaně plně transformované zařízení Kraje Vysočina poskytující pobytové a ambulantní sociální služby osobám s mentálním, kombinovaným nebo s jiným zdravotním postižením. V rámci pobytových sociálních služeb tam je provozováno Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením, nebo Domov se zvláštním režimem. V rámci ambulantních sociálních služeb poskytují v domově služby Denní stacionář a Sociálně terapeutickou dílnu.