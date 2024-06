Klidová a odpočinková zóna už slouží žákům ze základní školy Osvobození

Děti ze základní školy Osvobození v Pelhřimově se už radují z nové klidové a odpočinkové zóny. Oddechové prostory žáci získali díky tomu, že se jejich škola loni na podzim zapojila do projektu do Participativní rozpočet do škol.

Klidová a odpočinková zóna už slouží žákům ze základní školy Osvobození; Zdroj: Se souhlasem města | Foto: Deník/Jiří Kašpárek