Pošťákům tak začalo hektické období podstatně dříve než jindy, tradičně totiž mívají nejvíc práce až těsně před Vánoci. „Zařazení na ten seznam se nedivím,“ potvrdila pošťačka Lucie Jelínková z Třebíčska.

Hejtmanství rozšíření seznamu strategických profesí vysvětluje nutností zajištění základních veřejných služeb. Vedle zaměstnanců České pošty se jedná také například o zaměstnance pracovních úřadů, pracovníky školek nebo školní kuchařky. Již dříve byli na seznamu policisté, hasiči, zdravotníci, někteří sociální pracovníci či učitelé.

Jejich děti ve věku od tří do deseti let pak mohou i v současné situaci chodit do škol. „V současné době patnáct určených organizací pečuje o 184 dětí s tím, že dostupná kapacita je více než devět set dětí,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Města, kde jsou školy a školská zařízení vykonávající nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let:

Bystřice nad Pernštejnem

Havlíčkův Brod

Humpolec

Chotěboř

Jihlava

Moravské Budějovice

Náměšť nad Oslavou

Nové Město na Moravě

Pacov

Pelhřimov

Světlá nad Sázavou

Telč

Třebíč

Velké Meziříčí

Žďár nad Sázavou