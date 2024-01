Jak hudební nástroj funguje a jak moc je komplikovaný, vysvětlil želivský varhaník Petr Žák. „Ve skříních jsou více než dva tisíce píšťal. Každá je jinak veliká a liší se i materiál, ze kterého jsou vyrobené. S přibývajícím věkem nejsou některé píšťaly slyšet. Zní jako píšťalka pro psy. Ta největší naopak váží přes sto kilo, měří okolo pěti metrů a dokáže rozdunět celého člověka. Ti, kdo mají problémy se srdcem, by neměli stát v její blízkosti,“ varuje varhaník .

Že ne všechny píšťaly nejsou slyšet, potvrzují Zdena Jelínková s Františkem Laubem. Zážitek jim to však nijak nezkazila. „Byla to úchvatná podívaná. Jsme z toho nadšení. Přijeli jsme sem z Pelhřimova a určitě se to vyplatilo,“ shodují se. Jelínkovou spíše nalákalo umění Petra Žáka a jeho hudba.

Laube dává přednost technickému zpracování varhan. „Můj kamarád varhany opravuje, jenže takhle zblízka jsem je nikdy neviděl. Je fascinující, že vůbec někdo dokázal takový nástroj vymyslet. A pak ještě sestavit. Musela to být staletí práce, aby se podařilo tohle všechno vypilovat,“ zamýšlí se muž.