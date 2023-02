Motoristé si už zčásti zvykli, některým to ale dosud dělá problémy. „Několikrát se mi stalo, že lidé jedou, jako by tam byla křižovatka a ne kruhový objezd. O používání blinkru při výjezdu ani nemluvím,“ líčí Jitka Němcová, která místem zrovna prochází, zná ho ale také z pozice za volantem. „Nedávno tu jeden blbec prosvištěl rovně, div mě nesejmul,“ dodává, zatímco se ozývá skřípání brzd nákladního auta. I jeho řidič zřejmě přijížděl rychleji, než by bylo zdrávo.