Pracovníci Chráněných dílen Fokus Vysočina nemohou letos kvůli pandemii koronaviru a vládním opatřením své výrobky nabízet lidem.

Jednou z tradičních akcí, díky které přišli do kontaktu se svými zákazníky, byla prodejní vánoční výstava v průjezdu radnice na Masarykově náměstí v Pelhřimově. „Tam chodí každoročně hodně lidí a největší návštěvnost máme na Zlatou neděli, takže to je výborné. Pro naše zaměstnance je to hlavně takové zadostiučinění. Navíc mají radost z toho, že se jejich výrobky prodávají. Přináší to pokaždé jak uspokojení z vlastní práce, tak i finanční zisk,“ řekl Jiří Mádlo, vedoucí chráněné rukodělné dílny v Pelhřimově s tím, že o to jsou letos ochuzeni.