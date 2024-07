Pelhřimovská nemocnice zase po roce pořádá Kemp mediků. Zkušenosti přímo z praxe nabídne během čtyřdenního výcviku nejen studentům medicíny čtvrtých až šestých ročníků z České republiky, ale také Slovenska. Přihlášku je možné podat do dvacátého srpna.

Čtyři dny plné praxe a poznávání pracovišť v pelhřimovské nemocnici zažijí zájemci od druhého do pátého září. Díky této zkušenosti získají cenné dovednosti a poznatky přímo od profesionálů. „V kempu máme pro mediky připravené odborné stáže. Díky tomu mohou na jednotlivých pracovištích asistovat na operačních sálech, mohou sledovat vedení porodů, zažijí atmosféru urgentního příjmu, budou pracovat v ambulancích, ale také se u nás dostanou do laboratoří,“ uvedla mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Na kemp mediků je možné si podat přihlášku do dvacátého srpna. „Když se medici přihlásí, tak je následně kontaktujeme a řešíme s nimi, jaké oddělení preferují. Snažíme se všem vyjít vstříc, aby v rámci praxe každý získal cenné zkušenosti a seznámil se s různými aspekty lékařského povolání,“ přiblížila Knapová. „Není to tak, že by byli po celou dobu kempu pouze na jednom oddělení. Tráví tam více času, ale určitě se podívají i jinam,“ dovysvětlila.

Letos nemocnice pořádá již čtvrtý ročník. „Před čtyřmi lety jsme byli jednou z prvních nemocnic, která takový projekt uspořádala,“ uvedla Knapová. „Během čtyř dnů se snažíme medikům ukázat naši nemocnici a také to, že i v okresní nemocnici se dá dělat medicína na vysoké úrovni,“ upřesnila.

Pro všechny účastníky je to výjimečná příležitost, jak získat cenné zkušenosti a seznámit se s dalšími lidmi z oboru. Zároveň po celou dobu pobytu mají všichni hrazenou stravu a ubytování na Trnávce, takže se plně mohou soustředit na samotný výcvik.