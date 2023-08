/VIDEO, FOTOGALERIE/ Houby se v lesích Vysočiny začínají v posledních dnech objevovat v hojném počtu. Plné koše nosí lidi v těchto dnech už téměř ve všech koutech kraje. Některým šťastlivcům rostou i na zahradě.

Krasavci, které sbírá houbařka přímo na zahradě. | Video: Deník/Erika Nováková

Předchozí deštivé počasí a následné teplo i potřebná zima růstu hub prospěly. „Myslel jsem si, že po víkendovém nájezdu chalupářů v lese nic nebude, ale rostou. Rostou jako houby po dešti,“ raduje se Petr Mrázek z Nového Města na Moravě na Žďársku a ukazuje svůj úlovek.

V koši má převážně hřiby. „Našel jsem jich celkem dost, ale hodně hříbků jsem musel nechat v lese. Byly buď plesnivé nebo červivé,“ dodává.

Houbařská sezona na Třebíčsku začala. Podívejte se na úlovky od Svatoslavi

Kromě hříbků rostou také holubinky. Každý houbař by měl ale sbírat pouze to, co zná. „Některé druhy holubinek domů nosím. Ty, o kterých nevím, jestli jsou jedlé, nechávám v lese. Ale rozhodně je nerozkopávám, jak to někteří dělají. Já je sice nesbírám, ale třeba se budou hodit nějakému většímu znalci. Možná jsou výborné, co já vím,“ přemítá houbař.

Klikněte na obrázek Zdroj: Deník/Jan Lakomý

V jeho košíku je kromě dalších hub i hřib peprný. „Ten sbírá málokdo. Já ano. Naučila mě to babička. Ta ho taky sbírala, sušila a rozdrtila na prášek. Používala ho jako houbové koření. Dělám to taky tak,“ popisuje houbař.

Víme, kde rostou houby. Podívejte se, co našli manželé u Hodic

Někteří obyvatelé Vysočiny mají to štěstí, že nemusí pro pěknou houbu až tak daleko. „Nepotřebuji košík, stačí mi miska. Vyjdu na zahradu a sbírám,“ směje se čtenářka z Havlíčkobrodska. Je to prý proto, že na pozemku mají asi třistaletý dub, který jim každý rok přinese bohatou nadílku v podobě krásných a zdravých dubáků.

V minulých dnech se už svými úlovky chlubili i houbaři na Třebíčsku či Jihlavsku.

HELENA ZELENÁ KŘÍŽOVÁ

ERIKA NOVÁKOVÁ