Kateřina Ješetová zažila své volební poprvé

Kamenice nad Lipou – K volbám se v pátek, jako spousta dalších lidí nejen z Vysočiny, vydala i Kateřina Ješetová z Kamenice nad Lipou.

Byla však trochu nervózní, protože to bylo její poprvé. Do jedné z volebních místností v Kamenici vstoupila mezi prvními. „Byla jsem hrozně nervózní a celkově to bylo, z mého pohledu, takové zmatené. Nevěděla jsem ke, komu mám jít a co mám dělat,“ smála se devatenáctiletá Kateřina Ješetová.

Vzápětí ale dodala, že když vešla do volební místnosti, nervozita z ní opadla. „Mezi členy komise jsem totiž uviděla mojí kamarádku. Navíc předsedkyně komise je moje sousedka a ostatní členy znám od vidění,“ řekla prvovolička.

Ještě předtím než vyrazila k tamní základní škole, kde právě jedna z volebních místností ve městě tradičně bývá, řešila problém, jako asi každá žena či dívka. Co na sebe? „Z toho, že bych si zapomněla občanku, jsem strach neměla. Spíš jsem nevěděla, co si mám vzít na sebe, jestli se chodí k volbám v nějakém trochu společenském oblečení nebo je to jedno. Jinak, co si mám vzít s sebou, jsem někde vyčetla,“ prozradila Ješetová.

V tom, které volební straně či hnutí dá svůj hlas, neměla Kateřina jasno ještě ani při příchodu do volební místnosti. „Měla jsem vybrané dvě strany, ale rozhodla jsem se až úplně na poslední chvíli za plentou, kterou z nich hodím v obálce do urny,“ potvrdila Ješetová.

Na téma voleb prý diskutovali i doma, podle svých rodičů se však neřídila. „O volbách jsme hodně mluvili i s kamarády a ve škole. Co se týče programu, tak ty jsem si četla jen u těch stran, které mě zaujaly,“ doplnila Ješetová.

Volby, které se uskutečnily v minulém roce, prý prošvihla. „Loni jsem volit mohla, ale nebyla jsem, čehož lituji. Myslím si, že volit by měl každý. V mnoha zemích lidé tuto možnost nemají, a tak bysme si toho měli vážit a využít ji,“ komentovala aktuální situaci s tím, že i v příštím roce k volbám rozhodně vyrazí a řekne tak tím svůj názor.