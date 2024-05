Neobvyklé kulinářské a umělecké schopnosti předvedl v Pelhřimově rychlokarikaturista Lubomír Vaněk. Pět minut mu stačilo, aby dokázal na pánvi usmažit jedlou podobiznu lidí. Na výsledek se můžete podívat v galerii.

Karikaturista v Pelhřimově na pánvi usmažil portréty lidí, podívejte; Zdroj: Se souhlasem Miroslava Marka | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Postup přiblížil ředitel agentury Dobrý den Miroslav Marek. „Kreslíř nalil na rozpálenou pánev vaječnou hmotu. Z ní po čase vytvaroval profil obličeje portrétované osoby, který dotvořil kečupem, kořením, sýrem, sardelovou pastou či olivou,“ vyjmenoval.

Akce zároveň upozornila na blížící se festival rekordů. Ten v Pelhřimově vypukne v sobotu osmého června. „Lubomír Vaněk bude tvořit smažené karikatury i nasladko. Zapsat se do České knihy rekordů by chtěl tím, že jich dokáže udělat deset v co nejkratším čase,“ předeslal Marek.