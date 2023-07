Vůbec poprvé za dobu svého působení v Římskokatolické církvi přijel ve středu 26. července do Humpolce na Pelhřimovsku arcibiskup pražský, primas český, kardinál Dominik Duka. Cestou do Želiva navštívil malou obec Petrovice, místní část Humpolce. Vysvětil tamní starobylou a trochu záhadnou kapli svého Antonína.

Návštěva kardinála Dominika Duky v Petrovicích na Pelhřimovsku. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

„Je to zázrak, že Petrovice navštíví zrovna kardinál,“ říkají místní. Ani ti nejstarší obyvatelé nepamatují, že by se u nich kdy zastavil tak významný církevní hodnostář, byť do nedalekého kláštera premonstrátů je to co by kamenem hodil. „Je to pro nás významná událost, těšila jsem se,“ zdůrazňuje Helena Jelínková. Její dcera Helena Vacková se nemohla oslav zúčastnit osobně, tak aspoň pro kapli zajistila bohatou květinovou výzdobu.

Kaple, kterou kardinál Duka vysvětil, má dlouhou a minulost. „Kaple je víc než sto let stará. Je to památka. Pečuje o ní rod Nekolových. Původně byla v kapli socha svatého Jana Nepomuckého, vysoká asi půl metru,“ vzpomíná jedna z nejstarších obyvatelek Petrovic Bohumila Kvášová.

Jenže sochu v šedesátých letech dvacátého století někdo z kaple ukradl. Zmizela navždy. Aby toho nebylo málo, tak někdo změnil kapli dokonce i jméno. „Kaple byla původně uváděna jako kaple svatého Jana, jenže někdo to v minulosti spletl a napsal, že se jedná o kapli svatého Antonína a pod tím názvem je dokonce i na mapách,“ dodává Kvášová.

Ohlášená významná návštěva kardinála Duky na Humpolecku se pro skupinu nadšených rodáků z Petrovic stala signálem k originální akci, která zajistí, aby se kaplička uprostřed polí stala už oficiálně kaplí svatého Antonína.

Svatý Antonín má nelehký úkol

Během několika málo dnů Petrovičtí kapli opravili. Dokonce nechali vyrobit na vlastní náklady dřevěnou sochu svatého Antonína. „Že si k nám pan kardinál našel cestu, je boží zázrak. Tu sochu pro kapli vyřezal Miloslav Kloc z Vřesníku,“ dodává jedna z organizátorek petrovické akce Maga Vaculíková.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle kardinála Dominika Duky není svatý Antonín jen tak ledaskdo. „Je to patron, který dokáže najít ztracené věci. Když jsem byl o hezkých pár let mladší, občas jsem něco dlouho a marně hledal. Moje babička mi říkala, ty chceš být velebníček a nevíš, kdo je svatý Antonín? Pomodli se k němu a on ti to najde,“ vzpomíná kardinál s úsměvem.

Svatý Antonín v petrovické kapli má nyní z moci kardinála nelehký úkol, najít ztracenou sochu svého kolegy svatého Jana Nepomuckého a nejen to. „Věřím a doufám, že nám svatý Antonín dokáže najít zapomenuté morální hodnoty, které jsme v rámci užívání svobody poztráceli. Například ztracený vztah mezi generacemi, úctu k rodině a lásku k dětem,“ doufá kardinál.