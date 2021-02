Kaple je ve vlastnictví církve, ale ta ji dál využívat nehodlá. O převod a následnou opravu kaple má zájem město Pelhřimov. „Budeme rádi, když se nám podaří vyřešit situaci okolo kaple svaté Anny. Považuji za důležité, aby ji mělo město ve svém vlastnictví. Pak ji budeme moci opravit a postavit k ní cestu,“ řekl místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš.

V rámci bezplatného převodu nabídli zástupci církve městu ještě kostel svatého Jana Křtitele s přilehlým hřbitovem ve Starém Pelhřimově.

Podle slov Zdeňka Jaroše by však obchod měl být férový. „Využil jsem toho, že nám chtějí dát něco, do čeho budeme muset dávat peníze a zažádal jsem navíc o převod parku u autobusového nádraží. Nelíbí se mi, že nám dají majetek, o který se budeme muset starat a pozemky, které by mohly přinést nějaké peníze, si nechají,“ postěžoval si pelhřimovský místostarosta s tím, že i údržba parku bude stát nemalé peníze.

Jakým směrem se bude situace vyvíjet dál, by mohl ukázat konec příštího týdne. „Jednání, na kterém by měl být i generální vikář, se uskuteční příští týden ve čtvrtek nebo v pátek. Zatím nevím, o jaké pozemky má město zájem, takže uvidíme, co budeme mít na stole,“ poznamenal Josef Sláčík, pelhřimovský vikář.

Kaple se do stavu částečné zříceniny dostala za minulého režimu, kdy církev nemohla uskutečnit nutné opravy. Po revoluci zůstaly z kaple takřka už jen obvodové zdi zarůstající keři. „Moji rodiče měli pod svatou Annou zahrádku, takže naše rodina má k tomuto místu vztah. Chodili jsme tam každý den,“ zavzpomínal Miroslav Marek z Putimova.

Rozkradli, co šlo

V paměti má ale i postupný zánik pelhřimovské kaple. „Nějaký pitomec tam hodil do okna kámen. Pak se tam začali scházet nějací lidé, kteří i vlezli dovnitř a všechno tam vymlátili a rozkradli, co šlo. Dokonce tam zapálili oheň. To pak jednou dopadlo špatně a v kapli začaly chořet i trámy. To byl smutný průběh,“ řekl Miroslav Marek.

O záchranu památky usiluje sdružení Zelené srdce už čtrnáct let. „Postupně se nám podařilo kapli vyčistit od odpadků a suti, odstranit náletové dřeviny. V letech 2010 a 2011 se podařilo sehnat peníze a zakonzervovat obvodové zdi a na části kaple postavit dočasnou střechu, která chrání zachovanou klenbu nad presbytářem,“ informoval Pavel Koubek ze sdružení Zelené srdce.

Aby mohli nadšenci, kteří o záchranu kaple bojují, požádat o dotaci a spolufinancovat ji, založilo sdružení veřejnou sbírku. „Nebylo to jednoduché, ale podařilo se i připravit projekt obnovy kaple,“ doplnil Pavel Koubek.

Po deseti letech ale začíná dosluhovat dočasná střecha a do kaple znovu zatéká. „Sdružení Zelené srdce se bude v letošním roce opět starat o úklid v kapli, kolem kaple a doufat, že to kaple ještě vydrží,“ posteskl si Koubek.

Práce na záchraně kaple svaté Anny ze strany sdružení Zelené srdce



* 2007 - odstranili náletové dřeviny z vnitřního prostoru kaple a odvezli veškeré odpadky

* 2008 - zahájení vyklízení kaple od suti a zeminy

* 2009 - dokončení vyklizení vnitřního prostoru kaple a ve spolupráci s městem Pelhřimov odstranili z okolí kaple náletové dřeviny a stromy poškozující zdivo



* 2010 - zahájení projektu Probuzení kaple svaté Anny, jehož cílem bylo probudit zájem lidí o poutní místo kaple a zapojit je do obnovy stavby a místa samotného dobrovolnou pomocí nebo finančním darem

- u kaple se uskutečnily tři brigády pro veřejnost

- u Nadace VIA se podařilo uspět i s dalším projektem, díky kterému zahájili první stavební práce na obnově kaple



* 2011 - u kaple se uskutečnily další tři brigády pro veřejnost

- podařilo se uspět se žádostí o dotaci u Nadace OKD a získat tak prostředky na opravu koruny druhé boční zdi

- v květnu byla kaple prohlášena kulturní památkou



* 2012 – uspěli v programu Stromy pro zítřek a díky Nadaci Partnerství nechali ošetřit dub před kaplí

* 2013 - práce na záchraně kaple se zastavila. Pokračují však nadále v běžné údržbě



* 2014 - pokračují v zajištění údržby kaple

- zahájili veřejnou sbírku na záchranu památky

- od církve si půjčili stavbu na deset let a doufají, že za tu dobu se ji podaří opravit



* 2015 - pokračují v údržbě kaple i jejího okolí a snaží se získat peníze na veřejnou sbírku tak, aby v roce 2016 mohli pokračovat v opravách vlastní kaple

* 2016 - u kaple postavili nový kříž



* 2017 – starají se o údržbu kaple a jejího okolí a korunku po korunce skládají peníze na další stavební práce

- u kaple umístili nový informační panel

* 2018 – celý rok se perou s přípravou projektu na obnovu kaple

* 2019 – starají se o úklid



* 2020 - pravděpodobně dojde k převodu kaple na nového vlastníka. To znamená, že se na obnově kaple ani letos nezačne pracovat

- pracují na jarním úklidu a kolem kaple jsou nově vyvěšené budky pro sýkorky



během zmíněných let sdružení v kapli uspořádalo i další aktivity, mezi které patří například tradiční Den pro kapli svaté Anny