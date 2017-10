Kaple se zvonicí v Bohdalíně přejde na zimní čas automaticky

Pelhřimovsko – Noc na 29. října bude o hodinu delší. Aktuální letní čas se totiž změní na zimní. S nadcházející změnou budou mít napilno správci veřejných hodin například v Hořepníku nebo Červené Řečici. Oproti tomu bez starostí budou v Bohdalíně, kde se čas v místní zvonici upraví automaticky.

Oficiální změna času sice nastane až v neděli 29. října ve tři hodiny ráno, hodiny na kostele svaté Máří Magdalény v Červené Řečici budou ale zimní čas ukazovat už v sobotu 28. října večer. „Chodím tam v sobotu večer, když se setmí, aby v neděli už čas na hodinách byl v pořádku. Ráno, když jdou lidé do kostela, již vidí aktuální čas,“ upřesnil Václav Slabý, který má změnu času v Červené Řečici již řadu let na starosti.

Čas na hodinách mění podle zažitých postupů. „Je to ještě starý mechanický stroj, takže se to musí změnit manuálně,“ doplnil Slabý, který hodiny kontroluje nejen v době přesunu času, ale během celého roku. „Musí se průběžně mazat a seřizovat. Hodiny se občas předbíhají, občas zpožďují, má na ně ohromný vliv teplota. Je to v podstatě celoroční práce,“ přemítal.

Stejným způsobem se mění čas i na hodinách kostela Nejsvětější Trojice v Hořepníku. „Změnu a seřízení času má na starosti obec. Upravujeme čas v sobotu v podvečerních hodinách,“ potvrdil starosta Hořepníku Vladimír Kotýnek.

Oproti tomu se o žádnou změnu času nemusí starat v Bohdalíně u místní kaple se zvonicí, která pravidelně odbijí v poledne a v šest hodin večer. „Změnu času řešíme v zásadě automaticky,“ objasnil starosta Bohdalína Josef Staněk.

Automatické přehazování času řízené z Německa, konkrétně z Frankfurtu nad Mohanem, funguje prý v místní zvonici od začátku její existence. „Zvon jsme po padesáti letech uváděli do provozu a zvonici jsme stavěli v roce 2008,“ upřesnil Staněk. Od té doby se žádný problém nevyskytl. „Je tam umístěn i záložní zdroj, který by fungoval v případě výpadku elektřiny. Takže se zatím nestalo, že by zvon nefungoval,“ uzavřel bohdalínský starosta.

Zatímco obce i města mají svou strategii pro změnu času zažitou a na posunutí hodinových rafiček jsou připraveny, lidé by podle průzkumů nejraději posuny času zrušili.

Nejvíce Čechům vadí změna času ze zimního na letní, kdy se noc o hodinu zkracuje. „Téměř 64 procent dotázaných se shoduje na zrušení změny času. Převažuje totiž názor, že v Česku je přecházení z letního času na zimní a naopak k ničemu,“ uvedl Kamil Kunc, Client Service Manager agentury NMS Market Research, která v září udělala právě na téma změny času průzkum u 520 respondentů z celé České republiky.

Podle zmíněné agentury se lidé nejčastěji o blížící se změně času dozvídají z medií. „Jedním z důvodů jsou i moderní technologie, které se přenastaví automaticky samy. Téměř tři čtvrtiny mladých lidí se tedy o změnu času nemusí vůbec starat,“ zdůvodnil Kunc.